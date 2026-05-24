Napoli: trentasettenne ferito e ricoverato in codice rosso in un agguato

Un trentasettenne di Pianura, Napoli, già noto alle forze dell’ordine e rimasto coinvolto in un agguato è stato ferito e ricoverato in codice rosso all’ospedale San Paolo. I carabinieri hanno rinvenuto tracce di sangue e un bossolo sul luogo della sparatoria.

Un trentasettenne di Pianura, Napoli , già noto alle forze dell’ordine, è ricoverato in codice rosso e prognosi riservata all’ospedale San Paolo dopo essere stato ferito in un agguato.

L’uomo si trovava a bordo della sua Fiat Panda in via J. Carrucci quando è stato affiancato da alcuni sconosciuti che gli hanno esploso contro diversi colpi d’arma da fuoco, colpendolo all’addome e al braccio sinistro. Trasportato d’urgenza al pronto soccorso, la vittima è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico per estrarre un frammento di ogiva dall’intestino. Sul luogo della sparatoria i carabinieri del nucleo investigativo hanno rinvenuto tracce di sangue e un bossolo all’altezza del civico 21.

Le indagini, condotte dai militari della compagnia di Bagnoli e della stazione di Pianura, ipotizzano una faida tra le nuove leve dei clan della zona





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