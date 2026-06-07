Napoli, ufficiale l'acquisto di Rasmus Højlund dal Manchester United per 44 milioni

Il club partenopeo ha annunciato l'acquisizione definitiva del giovane centravanti danese, che firma un contratto fino al 2030 con clausola. Højlund, reduce da una prima stagione da 16 gol e dalla vittoria della Supercoppa Italiana, rappresenta un investimento strategico per il futuro del Napoli.

Il Napoli ha comunicato ufficialmente l'acquisizione a titolo definitivo di Rasmus Højlund dal Manchester United per una cifra di 44 milioni di euro. L'operazione si inserisce nel piano del club partenopeo di rafforzare ulteriormente la rosa, puntando su un profilo considerato tra i più promettenti del panorama calcistico europeo.

Il danese, classe 2003, aveva evidenziato le sue qualità già nel primo anno in azzurro, sotto la guida di Antonio Conte, contribuendo con 16 reti complessive e alla vittoria della Supercoppa Italiana, in cui segnò nella semifinale contro il Milan. Il giocatore, che indossava la maglia numero 19, ha esordito con un gol alla Fiorentina il 13 settembre. Il suo contratto con il Napoli è prolungato fino al 2030 e include una clausola che scatterà dalla prossima estate.

Oltre all'avventura club, Højlund potrà partecipare ai prossimi Mondiali con la nazionale danese, confermando la sua rapida ascesa. La notizia, diffusa tramite comunicato ufficiale del Napoli, è stata accompagnata dalle congratulazioni al calciatore, segnando un nuovo importante capitolo per la società azzurra che punta a consolidarsi ai vertici del calcio italiano ed europeo





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