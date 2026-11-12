Napoli, Varela: Manna incontra l'agente Peris per prolungare il contratto

Giovanni Manna incontra l'agente di Gustavo Varela per bloccare l'interesse di altri club e prolungare il contratto dell'attaccante del Monza. Dettagli.

Il mercato invernale non ha ancora aperto le sue porte, ma il Napoli ha già avviato le operazioni strategiche per consolidare il proprio organico. Giovanni Manna, direttore sportivo del club partenopeo, ha incontrato nelle scorse ore Peris, l'agente dell'attaccante Gustavo Varela, attualmente sotto contratto con il Monza. L'incontro conferma l'interesse attivo del Napoli per il giocatore, che sta attirando l'attenzione di diverse formazioni.

Napoli Incontra Agente Peris

La dirigenza azzurra sta lavorando intensamente per assicurarsi i propri talenti chiave prima del termine della sessione di gennaio. L'obiettivo principale del Napoli è mantenere il brasiliano Gustavo Varela con la squadra fino alla fine della stagione in corso. Nonostante la presenza di sondaggi e offerte da parte di altri club, la volontà del management sportivo rimane ferma nel trattenere il giocatore.

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Strategia Blocco Varela

Al momento del primo incontro, Mario Baldissoni ha espresso chiaramente la determinazione del club a trattenere il giocatore. Ha dichiarato che l'obiettivo è avere Varela con noi fino alla fine della stagione. Ha aggiunto che sanno di essere seguiti da club con grandi ambizioni ma vogliono tenerlo il più a lungo possibile.

Interessi Esterni Confermati

Il calciomercato mostra un interesse crescente verso il giocatore del Monza. Diverse società, sia in Italia che all'estero, hanno manifestato il loro desiderio di acquisire i suoi servizi. Nonostante questo, il Napoli ha manifestato la volontà di avviare i colloqui per prolungare il contratto del difensore spagnolo, attualmente in scadenza nel 2029. Un tema trattato è stato anche quello del futuro di altri elementi.

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Altri Titolari Seguiti dal Club

Oltre all'incontro con Peris, l'attività del Napoli ha coinvolto anche la gestione di altri prospetti. L'agente di Rafa Marin è stato contattato, così come quello di Alisson Santos. Questi incontri fanno parte di una strategia più ampia per consolidare la rosa prima dell'apertura ufficiale del mercato. Il Napoli non intende privarsi del brasiliano nonostante le avances esterne.

Prospettive Contrattuali Future

Le trattative sono in una fase delicata ma propositiva. Il club punta a risolvere la situazione di Varela nel breve termine per evitare perdite impreviste. La presenza di altri interessati rende necessaria una negoziazione rapida e precisa. Il Napoli è determinato a chiudere la pratica con successo prima che inizi il mercato invernale.