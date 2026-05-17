Il Napoli vince 3-0 in casa del Pisa e va in Champions League. La cronaca della partita regala pochissimi spunti: il Napoli sa che non può sbagliare e tiene i ritmi bassi, anche perché la squadra di Conte capisce subito che questo Pisa non ha la forza, né la testa per creare problemi. Al 21' McTominay finalizza un'azione manovrata e trova con un diagonale dal limite l'angolo alla destra del portiere di casa e porta in vantaggio gli ospiti. Sei minuti e il Napoli raddoppia da calcio d'angolo: il colpo di testa di Rahmani piega le mani al portiere nerazzurro che blocca la sfera quando ha già oltrepassato la riga di porta. Qualche istante di attesa e poi arriva la conferma della marcatura grazie alla 'gol line technology'. Risultato in ghiaccio e partita virtualmente chiusa, anche perché in pieno recupero del primo tempo il pisano Stojkovic, solo davanti a Meret, non approfitta del 'buco' difensivo azzurro e calcia addosso al portiere. Nella ripresa i ritmi della partita non cambiano. E' sempre il Napoli a gestire, senza affanni. E sul taccuino trovano spazio solo le ammonizioni di Calabresi ed Elmas, che litigano; uno squillo di Moreo in apertura di ripresa che impegna Meret e la girandola dei cambi. In pieno recupero Hojlund fissa il punteggio finale deviando in rete in acrobazia un assist di Mazzocchi, entrato pochi minuti prima: l'ex atalantino raggiunge undici centri in campionato.
Il Napoli vince 3-0 in casa del Pisa e va in Champions League . La cronaca della partita regala pochissimi spunti: il Napoli sa che non può sbagliare e tiene i ritmi bassi, anche perché la squadra di Conte capisce subito che questo Pisa non ha la forza, né la testa per creare problemi.
Al 21' McTominay finalizza un'azione manovrata e trova con un diagonale dal limite l'angolo alla destra del portiere di casa e porta in vantaggio gli ospiti. Sei minuti e il Napoli raddoppia da calcio d'angolo: il colpo di testa di Rahmani piega le mani al portiere nerazzurro che blocca la sfera quando ha già oltrepassato la riga di porta. Qualche istante di attesa e poi arriva la conferma della marcatura grazie alla 'gol line technology'.
Risultato in ghiaccio e partita virtualmente chiusa, anche perché in pieno recupero del primo tempo il pisano Stojkovic, solo davanti a Meret, non approfitta del 'buco' difensivo azzurro e calcia addosso al portiere. Nella ripresa i ritmi della partita non cambiano. E' sempre il Napoli a gestire, senza affanni. E sul taccuino trovano spazio solo le ammonizioni di Calabresi ed Elmas, che litigano; uno squillo di Moreo in apertura di ripresa che impegna Meret e la girandola dei cambi.
In pieno recupero Hojlund fissa il punteggio finale deviando in rete in acrobazia un assist di Mazzocchi, entrato pochi minuti prima: l'ex atalantino raggiunge undici centri in campionato
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