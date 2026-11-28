Dal 3 al 5 dicembre 2026 Napoli ospita la quinta edizione di Napoli World. 17 artisti scelti tra 534 candidature internazionali per il festival nella capitale.

La città di Napoli diventerà dal 3 al 5 dicembre 2026 la capitale mondiale della world music per la quinta edizione di Napoli World. Questo importante professional meet-up e showcase festival trasformerà il centro storico partenopeo in un hub internazionale dedicato all'industria musicale globale. L'evento riunirà per tre giorni artisti, promoter, agenzie di booking, manager e giornalisti da tutto il mondo in un programma ricco di concerti e incontri professionali.

Primato di candidature per l'edizione 2026

L'apertura dell'edizione 2026 ha già segnato un nuovo record storico per la manifestazione grazie alla raccolta di 534 candidature provenienti da 85 Paesi diversi. Questa cifra significativa conferma il crescente prestigio di Napoli come piattaforma di riferimento per l'industria musicale internazionale. Su questa vasta base di richieste, il Maestro Enzo Avitabile ha assunto il ruolo di direttore artistico selezionando 17 progetti musicali che si esibiranno dal vivo durante l'evento.

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Selezioni artistiche e collaborazioni internazionali

I 17 progetti selezionati dal Maestro Enzo Avitabile saranno presentati davanti a un pubblico misto di operatori italiani e stranieri, affiancati da concerti gratuiti aperti alla cittadinanza. Il programma include inoltre panel di approfondimento e speed meeting progettati per favorire l'incontro tra domanda e offerta nel settore. La manifestazione promuove attivamente lo scambio culturale attraverso partnership strategiche con realtà europee di primo piano, come la Fira B! di Palma de Mallorca e le Journées Musicales de Carthage.

Attori istituzionali e finanziamento del progetto

La realizzazione di Napoli World 2026 è promossa da Italian World Beat e Audioimage, con una direzione organizzativa affidata a Fabio Scopino e Davide Mastropaolo. Il sostegno fondamentale proviene dal Ministero della Cultura, che contribuisce attraverso i fondi FUS Triennale 2025-2027, integrati dal contributo del Nuovo IMAIE. Il Comune di Napoli garantisce il patrocinio e il supporto nell'ambito del progetto Napoli Città della Musica, un'iniziativa coordinata da Ferdinando Tozzi.

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Impatto economico e visibilità territoriale

Ferdinando Tozzi, delegato del Sindaco per l'industria musicale e l'audiovisivo, definisce Napoli World come una delle espressioni più riuscite del progetto culturale cittadino. L'evento richiama in città delegati internazionali per offrire visibilità agli artisti del territorio e rafforzare i legami con i circuiti globali. L'iniziativa mira a trasformare la cultura in una leva di sviluppo economico, consolidando il ruolo di Napoli come capitale musicale del Mediterraneo e aderendo alla rete europea UPBEAT.

Lineup dei talenti italiani e stranieri

Il cartellone riunisce nove realtà italiane, tra cui Al Vis Lo Lop, Banditori e Tartaglia Aneuro, insieme a otto formazioni internazionali del Mediterraneo. Tra gli artisti internazionali spiccano Ayom, Azal, Beatriz Felicio e il Kamal Musialam Quartet, provenienti da Portogallo, Francia, Tunisia, Ucraina ed Emirati Arabi. Tutte le attività si svolgeranno nel cuore del centro storico, tra il Riot Studio e la Domus Ars, con l'obiettivo di rafforzare il legame tra la rassegna e il tessuto urbano di Napoli.