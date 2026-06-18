Narcotraffico e morte del pugile Pozzi: otto arresti a Ponza

I carabinieri di Formia hanno arrestato otto persone per narcotraffico legato alla morte del pugile Gianmarco Pozzi. La droga arrivava da Roma e Napoli via motoscafo. Il giro d'affari valeva 150mila euro al mese.

Una vasta operazione dei carabinieri della compagnia di Formia, coordinata dalla Procura di Cassino, ha portato all'arresto di otto persone coinvolte in un giro di narcotraffico e spaccio di droga che avrebbe legami con la morte del pugile Gianmarco Pozzi , avvenuta nell'agosto 2020 sull'isola di Ponza .

Secondo le indagini, la cocaina partiva da Roma e Napoli e veniva trasportata sull'isola pontina a bordo di motoscafi potenti, per poi essere distribuita principalmente intorno al Blue Moon, un locale considerato il cuore della movida locale. Il titolare del locale, Vincenzo Pesce, è tra gli arrestati. Il business della droga fruttava oltre 150mila euro al mese. Gianmarco Pozzi, noto come Gimmy, era un campione di kickboxing che lavorava al Frontone e al Blue Moon.

Il suo corpo fu trovato il 9 agosto 2020 in un'intercapedine vicino all'appartamento che condivideva con altri coinquilini, nei pressi del centro di Ponza. Presentava numerosi segni di violenza. Per i familiari della vittima si tratta di omicidio volontario, perpetrato da più persone che avrebbero inscenato un depistaggio, spostando il cadavere in un luogo diverso da quello dell'esecuzione.

Le reticenze e l'omertà che hanno avvolto il caso hanno portato gli inquirenti a collegare il narcotraffico alla morte di Pozzi, ipotizzando che la droga abbia armato la mano degli assassini. Il Gip ha emesso ordinanza di custodia cautelare per Alessio Lauteri, coinquilino della vittima, Antonino Iaria, Ciro Monetti (di Afragola, Napoli), Angelo Monetti (Napoli), Vincenzo Pesce, Manuel Morgia, Marco Brinchi e Antonio Piscopo. Un'indagato, Ivano V., è a piede libero.

Le indagini continuano per fare piena luce sul delitto e su eventuali ulteriori connivenze. La comunità di Ponza resta scossa dalla vicenda, che ha svelato un lato oscuro di un'isola nota per la sua bellezza ma purtroppo anche teatro di crimini legati al traffico di stupefacenti





leggoit / 🏆 40. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Narcotraffico Omicidio Ponza Gianmarco Pozzi Spaccio

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Esercito statunitense: attacco a imbarcazione nel Pacifico orientale, una persona morta e due sopravvissutiL'esercito statunitense ha dichiarato martedì di aver colpito un'imbarcazione nel Pacifico orientale, causando la morte di una persona e lasciando due sopravvissuti. Le organizzazioni per i diritti umani hanno criticato la mancanza di trasparenza e di informazioni sulle operazioni di guerra contro il narcotraffico.

Read more »

Emma Marrone in vacanza in yacht a Ponza insieme a Valeria Golino, in attesa del tour estivoLa cantante Emma Marrone è stata fotografata durante una gita in yacht all'Isola di Ponza in compagnia dell'amica Valeria Golino e altri. Le immagini suggeriscono un rapporto speciale tra le due, che avevano già collaborato nel 2017. Nel frattempo, Emma si prepara per un tour nazionale che la vedrà esibirsi in molte città italiane da luglio a settembre.

Read more »

Treni ancora nel caos, furto di cavi sulla linea Alta Velocità Napoli-RomaIgnoti in azione nei pressi di Tora e Piccilli, in provincia di Caserta. I'convogli sono stati indirizzati sulla linea convenzionale via Formia

Read more »

Nuove prove digitali nel caso Gianmarco Pozzi: la telefonata dal cellulare rivela un possibile assassinoLa difesa di Gianmarco Pozzi presenta un elemento di prova cruciale: una chiamata effettuata dal cellulare della vittima pochi minuti dopo la morte, che potrebbe indicare la presenza di un omicida. La Procura vuole chiudere il caso come suicidio, ma la famiglia chiede la riapertura dell'indagine.

Read more »