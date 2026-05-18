Narges Foundation release the news of Narges Mohammadi, released from prison after more than 150 days

Narges Mohammadi, a Nobel Peace Prize laureate from Iran, was released from prison after over 150 days of detention. She is currently at home and will undergo regular hospital visits and outpatient physiotherapy sessions.

Nelle prossime settimane dovrà sottoporsi a visite di controllo in ospedale e a sedute quotidiane di fisioterapia in ambulatorio. Ora si trova a casa, ha fatto sapere la Narges Foundation La premio Nobel per la Pace iraniana, Narges Mohammadi è stata dimessa dall'ospedale di Teheran in cui era ricoverata ed è stata "mandata a casa" ha fatto sapere la Narges Foundation all'indomani delle dimissioni dell'attivista, Premio Nobel per la Pace nel 2023.

Per ora torna a casa.

"Nelle prossime settimane dovrà sottoporsi a visite di controllo in ospedale e a sedute quotidiane di fisioterapia in ambulatorio", si legge, con la precisazione che "secondo gli specialisti, cardiologi e neurologi compresi, è fondamentale resti sotto stretta osservazione e riceva cure specialistiche". Mohammadi, 54 anni, è stata ricoverata a Zanjan, dove era detenuta dall'arresto dello scorso dicembre, dal primo al 10 maggio.

A 150 giorni dall'arresto brutale, ricostruisce la Fondazione, dopo una sospensione temporanea della condanna è stata trasferita in ambulanza nell'ospedale di Teheran, dove è rimasta dal 10 al 17 maggio.

"Il suo staff medico - si legge - conferma che le condizioni di Mohammadi sono direttamente collegate a una pressione psicologica prolungata e grave, ansia cronica e stress ambientale intenso". E, riportano, i medici ritengono che non debba tornare in carcere "in nessuna circostanza". La Fondazione chiede "il rilascio immediato e senza condizioni di tutti i prigionieri politici" e "il ritiro senza condizioni di tutte le accuse" contro Mohammadi.

La sua ripresa, evidenzia la figlia Kiana Rahmani, che vive a Parigi con il fratello Ali e non vede la mamma da oltre dieci anni, è incompatibile con il carcere e tornare in prigione sarebbe per lei l'equivalente di "una condanna a morte".

"Dobbiamo garantire resti in libertà, che le accuse infondate contro di lei cadano definitivamente e finisca la persecuzione nei suoi confronti", ha aggiunto Kiana Rahmani, che è anche co-presidente della Fondazione. Nel 2023 Mohammadi è stata insignita del Premio Nobel per la Pace, mentre era in carcere, "per la sua battaglia contro l'oppressione delle donne in Iran e la sua lotta per promuovere i diritti umani e la libertà per tutti"





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