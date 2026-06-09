NASA annuncia equipaggio per Artemis III: ci sarà anche l'italiano Luca Parmitano

La NASA ha rivelato i nomi dei quattro astronauti, tra cui l'italiano Parmitano, che voleranno nella missione Artemis III prevista per il 2027. La missione, che non porterà gli astronauti sulla Luna, testerà per la prima volta in orbita i lander Starship di SpaceX e Blue Moon di Blue Origin, fondamentali per i futuri allunaggi. Il programma Artemis dovrà confrontarsi con l'ambizione cinese di atterrare con equipaggio entro il 2030, mentre Blue Origin affronta ritardi dopo l'esplosione del suo razzo New Glenn.

Il razzo lunare del programma Artemis della NASA viene mostrato all'interno dell'enorme Vehicle Assembly Building del Kennedy Space Center di Cape Canaveral, Florida, Stati Uniti, il 5 novembre 2021.

REUTERS/Joe Skipper (Questa notizia è stata tradotta con DeepL per consentirti di leggere subito in italiano il notiziario della Reuters. Nessuna traduzione automatica è perfetta né può sostituire i traduttori umani. ) June 9 (Reuters) - NASA ha annunciato martedì tre astronauti statunitensi e un astronauta italiano come equipaggio per la prossima missione Artemis, una dimostrazione di attracco spaziale in orbita terrestre prevista per il prossimo anno.

Il test vedrà per la prima volta nello spazio i lander di Elon Musk (SpaceX) e Jeff Bezos (Blue Origin). L'amministratore NASA Jared Isaacman, durante una cerimonia a Houston, ha nominato gli astronauti statunitensi Andre Douglas, Frank Rubio e Randy Bresnik, oltre all'italiano Luca Parmitano dell'Agenzia Spaziale Europea (ESA), come equipaggio per Artemis III. Il lancio è previsto per la fine del prossimo anno, senza una data specifica ancora annunciata.

Jeremy Parsons, project manager del programma Artemis, ha definito Artemis III "un'agogna incredibilmente entusiasmante, complicata e altamente coordinata, che prevede una campagna multi-lancio" e si svilupperà in un breve periodo con tre dei razzi più potenti al mondo. La missione consisterà in una delicata manovra in orbita terrestre bassa che coinvolgerà diversi veicoli spaziali del complesso programma Artemis, lo sforzo principale degli Stati Uniti per tornare sulla Luna con presenza a lungo termine.

Il programma affronta la pressione competitiva della Cina, che punta a un proprio allunaggio con equipaggio entro il 2030. Sebbene la missione Artemis III, della durata di circa due settimane, non si avvicinerà alla Luna, è considerata un test chiave per i due lander primari che la NASA utilizzerà nelle successive missioni Artemis per portare astronauti sulla superficie lunare: Starship di SpaceX e Blue Moon di Blue Origin.

I tre veicoli spaziali (Starship, Blue Moon e la capsula Orion della NASA, che viene lanciata con il Space Launch System) testeranno i meccanismi di attracco e manovreranno gli uni attorno agli altri in orbita terrestre bassa prima del rientro. Dopo la missione Artemis I nel 2022 (senza equipaggio) e Artemis II ad aprile 2024 (che ha portato quattro astronauti statunitensi in orbita lunare e ritorno), Artemis III è la terza missione con equipaggio e l'ultima prevista prima del tentativo di atterraggio sulla superficie lunare.

Secondo Parsons, il primo a lanciarsi nella sequenza di Artemis III sarà Blue Moon, seguito dal lancio di Orion con gli astronauti. I due veicoli si attraccheranno per circa due giorni durante i quali gli astronauti condurranno test e dimostrazioni tecnologiche a bordo di Blue Moon. Blue Moon si sgancerà da Orion, lasciando spazio a Starship, che tenterà a sua volta l'attracco per un giorno prima del rientro.

Sia SpaceX che Blue Origin hanno subito ritardi pluriennali nello sviluppo dei loro lander. L'anno scorso, le aziende hanno presentato alla NASA piani di sviluppo accelerati che hanno spinto a una riorganizzazione del programma Artemis, originando appunto la missione di dimostrazione di attracco Artemis III. La missione del 2027 richiederebbe che sia Starship che un prototipo di Blue Moon siano pronti al lancio quasi contemporaneamente.

Lo scorso mese, SpaceX ha testato il lancio di una nuova versione del suo razzo Starship con aggiornamenti per missioni lunari. Intanto, il razzo New Glenn di Blue Origin è esploso sulla rampa di lancio in Florida lo scorso mese mentre si preparava a lanciare un batch di satelliti Amazon.

L'esplosione ha distrutto gran parte della sua unica rampa di lancio e ha messo a terra per almeno diversi mesi il razzo con cui Blue Origin mira a lanciare il lander Blue Moon, che è attualmente in fase di test a terra a Houston e in Florida. John Couluris, responsabile dei progetti lunari di Blue Origin, ha dichiarato alla cerimonia che l'azienda ha compiuto "ottimi" progressi nelle indagini sulla causa dell'esplosione e l'amministratore delegato si aspetta che New Glenn torni sulla rampa entro la fine dell'anno.

L'inclusione di Parmitano, 49 anni, nella missione Artemis rappresenta un successo per l'Italia in un momento politicamente delicato per i partner internazionali più stretti della NASA. La riorganizzazione del programma Artemis operata da Isaacman quest'anno ha cancellato i piani per una stazione spaziale in orbita lunare chiamata Gateway, privilegiando invece piani accelerati per lo sviluppo dei lander e concentrandosi sulla costruzione di una base di superficie lunare.

La decisione ha colto di sorpresa gli alleati della NASA che per anni hanno costruito componenti chiave per Gateway, tra cui ESA, Canada e Giappone. Poco dopo, la NASA ha firmato un accordo con l'Italia per contribuire alla costruzione della base lunare





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