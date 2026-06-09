NASA annuncia l'equipaggio per la missione Artemis III del 2027

La missione Artemis III, prevista per il 2027, vedrà la partecipazione di quattro astronauti, tra cui due statunitensi, un italiano e un comandante. La missione, che prevede un aggancio tra tre veicoli spaziali in orbita terrestre, metterà alla prova per la prima volta i lander lunari di SpaceX e Blue Origin. L'equipaggio è composto da esperti astronauti con una vasta esperienza nello spazio e nel settore aerospaziale.

La NASA ha annunciato martedì 9 giugno i nomi dei quattro astronauti che parteciperanno alla missione Artemis III, prevista per il 2027. Si tratta dei due astronauti statunitensi Andre Douglas e Frank Rubio, del comandante Randy Bresnik e dell'astronauta italiano dell'Agenzia Spaziale Europea, Luca Parmitano.

La missione, che prevede un aggancio tra tre veicoli spaziali in orbita terrestre, metterà alla prova per la prima volta i lander lunari di SpaceX e Blue Origin. Bresnik, 58 anni, è un esperto astronauta con oltre 150 giorni di permanenza nello spazio e 32 ore di passeggiate spaziali. Parmitano, 49 anni, è il primo astronauta dell'Agenzia Spaziale Europea a partecipare a una missione Artemis e il secondo non cittadino statunitense.

Rubio, 50 anni, detiene il record del più lungo volo spaziale continuo di un astronauta statunitense, con 371 giorni. Douglas, 40 anni, è invece un rookie nello spazio, ma ha una solida formazione ingegneristica e una vasta esperienza nel settore aerospaziale





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