NASA Swift Observatory Ends Mission Re-Entry Over Indonesia

Il telescopio Swift della NASA si è disintegrato nell'atmosfera sopra l'Indonesia dopo un decennio di scoperte scientifiche, segnando la fine operativa delNeil Gehrels Swift Observatory.

Il Neil Gehrels Swift Observatory, telescopio spaziale della NASA, è rientrato nell'atmosfera terrestre il mercoledì 4 novembre, disintegrandosi sopra l' Indonesia. Questo evento segnala la fine ufficiale di una missione durata due decenni, dedicata allo studio dei fenomeni più energetici dell'universo.

Rientro atmosferico confermato dalle autorità

La Space Force degli Stati Uniti ha confermato che il rientro è avvenuto alle 7:39 EST (12:39 GMT), con il satellite che viaggiava a circa 22 volte la velocità del suono. La disintegrazione è stata osservata nella provincia di Sumatra Settentrionale, situata a circa 322 chilometri a nord dell'equatore.

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Dettagli tecnici e impatto ambientale

Il veicolo spaziale, che pesava circa 1.452 chilogrammi, si è incenerito a causa del calore generato dall'attrito. La NASA ha riportato che nessun frammento ha causato danni o ferite a terra. Solo una piccola parte del satellite potrebbe essere sopravvissuta al rientro, ma senza rappresentare un pericolo significativo per la popolazione.

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Storia della missione e fallimento del salvataggio

Il Neil Gehrels Swift Observatory era stato lanciato nel 2004 per studiare i lampi di raggi gamma. Una missione di salvataggio condotta dalla startup Katalyst con il veicolo LINK non ha avuto successo a causa di problemi di orientamento, costringendo la NASA ad accettare la fine della missione.

Contributi scientifici e prossimi passi

Durante la sua attività, il telescopio ha contribuito a circa 7.000 pubblicazioni scientifiche, analizzando supernove e buchi neri. La fine delle operazioni era prevista da tempo, dato che il satellite aveva superato la sua vita operativa prevista di due anni senza un proprio sistema di propulsione per mantenere l'orbita.