Nasce Elas, Coalizione della sinistra, con Alexis Tsipras alla guida

La Grecia moderna è caratterizzata da speculazione, corruzione e collusione, che sono diventate la norma per accumulare ricchezza e potere. Oggi, nasce una nuova forza politica, chiamata Elas, Coalizione della sinistra, che mira non solo a un cambiamento politico, ma anche a un cambiamento di politica. Il leader di questo nuovo partito è Alexis Tsipras, che è tornato dopo tre anni dall'addio a Syriza e più di dieci dalla lunga traversata nella crisi del debito greco quando era premier.

La Grecia moderna è caratterizzata da speculazione, corruzione e collusione, che sono diventate la norma per accumulare ricchezza e potere. Oggi, nasce una nuova forza politica, chiamata Elas , Coalizione della sinistra, che mira non solo a un cambiamento politico, ma anche a un cambiamento di politica.

Il leader di questo nuovo partito è Alexis Tsipras, che è tornato dopo tre anni dall'addio a Syriza e più di dieci dalla lunga traversata nella crisi del debito greco quando era premier. Il progetto di Elas è quello di riempire il vuoto scavato dagli scandali di corruzione nel partito del premier Kyriakos Mitsotakis, le divisioni del Pasok, la crisi della stessa Syriza, ormai un guscio vuoto.

L'annuncio ufficiale avviene lunedì sera in una piazza gremita ai piedi dell'Acropoli di Atene e nel conforto dei sondaggi che assegnano a Elas il 12,8 per cento dei consensi. Nemmeno è nata, la nuova creatura di Tsipras è al secondo posto dopo Nuova Democrazia di Mitsotakis, colpita dagli scandali, calata al 26 per cento, un tonfo rispetto al 41 per cento incassato alle elezioni nel 2023.

Qualche giorno fa la polizia ha arrestato venti persone a Creta, isola di provenienza del premier, appartenente a un nobile casato locale. L'accusa è di frode sui fondi agricoli europei: dal 2019, entrate illecite per oltre 3 milioni di euro. Un'operazione che arriva dopo quella dell'anno scorso da parte dei procuratori europei.

In quel caso, in manette sono finite decine di allevatori greci con l'accusa di aver falsificato la proprietà di pascoli per ottenere milioni di euro di sussidi UE, presumibilmente con la complicità di funzionari statali e politici conservatori. Ad aprile Mitsotakis ha pensato di cavarsela con un rimpasto di governo, ma la temperatura nella politica greca resta alta. L'opposizione chiede di anticipare le elezioni previste l'anno prossimo.

Anche perché c'è un altro vecchio scandalo che scuote ancora l'esecutivo: il Predatorgate, emerso in seguito alla denuncia di un giornalista finanziario e di un leader politico di essere stati oggetto di sorveglianza statale tramite il malware per cellulari Predator, il prodotto di punta di Intellexa. Il caso ha portato al licenziamento del capo del servizio di intelligence statale, l'EYP, e del capo di gabinetto del primo ministro. Tracce di Predator sono state rinvenute in decine di telefoni.

Mitsotakis nega qualsiasi illecito. Nel 2023, il suo governo è sopravvissuto a un voto di sfiducia proprio su questa questione. Ma sono tanti gli interrogativi aperti e l'inchiesta è ancora in corso. E poi c'è l'incidente ferroviario del 2023, con i suoi 54 morti.

Una vera e propria ferita nel dibattito pubblico in Grecia, con conseguenze politiche. Maria Karystianou, un medico che ha perso la figlia nell'incidente, ha fondato un nuovo partito politico per chiedere verità e giustizia, al quarto posto nei sondaggi. Ironia della sorte, nella nuova Commissione von der Leyen formata dopo le europee del 2024, la Grecia ha il portafoglio ai trasporti con Apostolos Tzitzikostas, scelta di Mitsotakis molto discussa nel paese. Il premier cammina sulle uova.

Molti osservatori non escludono che possa anticipare il voto al prossimo autunno, ma altri sono convinti che lo stesso Mitsotakis metta in giro questi rumors per prendere in contropiede Tsipras e Karystianou, obbligarli ad accelerare l'annuncio delle loro due nuove forze politiche, come del resto è avvenuto, in modo che l'effetto sorpresa sia finito per le elezioni 2027. Ad ogni modo, Tsipras rilancia. Battuto da Mitsotakis ma non travolto: ne uscì con il 31 per cento dei consensi.

Segnato dalle polemiche interne a Syriza, ma ancora in piedi, mentre il suo ex partito è ormai finito, dopo varie scelte di leadership sbagliate. Criticato dalla parte più 'purista' della sinistra per aver accettato le ricette della troika, nonostante il referendum che le aveva bocciate il 5 luglio 2015.

Ma anche in questo caso, tra i critici agguerriti, l'ex ministro Yanis Varoufakis non è mai riuscito ad andare oltre percentuali dello zero virgola nei sondaggi, nei suoi vari tentativi di creare una nuova forza politica di sinistra. Invece Tsipras è ancora lì a promettere futuro. Ex enfant prodige della Sinistra europea di Fausto Bertinotti nei primi anni duemila, l'ex premier greco non teme di inciampare nell'effetto nostalgia.

Lontani i tempi della crisi, l'anno prossimo la Grecia cederà all'Italia il suo storico e triste primato sul debito più elevato dell'Ue. Stavolta la battaglia è sulla lotta alla corruzione.

'Ci impegniamo per una democrazia forte, senza immunità giudiziaria, e per la trasparenza e la responsabilità a ogni livello di potere e di spesa pubblica', urla alla folla Tsipras





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