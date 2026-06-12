Nasce il secondo figlio di Lino Guanciale

L'attore abruzzese e la moglie Antonella Liuzzi hanno accolto in famiglia il loro secondo figlio, un maschietto nato il 31 maggio. L'annuncio è stato condiviso sul profilo Instagram ufficiale dell'attore, che ha condiviso la gioia della nuova paternità con una foto tenerissima che ritrae la mano del neonato stretta a quella del fratello maggiore. L'immagine scelta per condividere questo annuncio è delle più tenere: mostra la manina del piccolo Giacomo, protetta dal calore e dalla stretta del primogenito Pietro, nato sei anni fa. Una scelta simbolica che sottolinea il legame già forte tra i due fratelli e l'inizio di un nuovo capitolo familiare. L'attore ha descritto il figlio come

Lino Guanciale e la moglie Antonella Liuzzi hanno accolto in famiglia il loro secondo figlio, un maschietto nato il 31 maggio. L'annuncio è stato condiviso sul profilo Instagram ufficiale dell'attore abruzzese, che ha condiviso la gioia della nuova paternità con una foto tenerissima che ritrae la mano del neonato stretta a quella del fratello maggiore.

L'immagine scelta per condividere questo annuncio è delle più tenere: mostra la manina del piccolo Giacomo, protetta dal calore e dalla stretta del primogenito Pietro, nato sei anni fa. Una scelta simbolica che sottolinea il legame già forte tra i due fratelli e l'inizio di un nuovo capitolo familiare. L'attore ha descritto il figlio come





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Lino Guanciale Antonella Liuzzi Nascita Figlio Famiglia

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