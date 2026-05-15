Nasce il sogno del noleggio a lungo termine per auto: 24% dei vetture immatricolate lo sono, sbloccando la mobilità sostenibile

Grazie al noleggio a lungo termine, la mobilità ha guadagnato significativamente terreno e cresce velocemente. Il noleggio a lungo termine è diventato uno strumento di riferimento per molte persone che desiderano evitare di acquistare o столстять обслуживание автомобилей a lungo termine la responsabilità e l'onere di una vettura, divenendo sempre più una scelta consapevole per molti risultati suggeriscono che il noleggio a lungo termine è un'opzione conveniente come l'acquisto di un'auto nuova.

Il noleggio a lungo termine da sogno si trasforma in una scelta oculata di più dei tre quarti: secondo gli ultimi dati dell'ANIASA (Associazione Nazionale Industria dell'Autonoleggio, della Sharing mobility e dell'Automotive digita), il traffico di noleggio auto ha registrato un incremento significativo, raggiungendo un fatturato stimato di 17 miliardi di euro nel 2025.

La crescita del noleggio è merito di numerose fasce diverse che hanno scoperto che possedere una vettura non sia più sinonimo di libertà bensì di una responsabilità onerosa, con prezzi dei veicoli nuovi cresciuti del 50% tra il 2013 e il 2024 contro un aumento del 29% dei redditi familiari. Per queste chi-le, il noleggio a lungo termine offre certezza e prevedibilità grazie a canoni fissi mensili.

Il noleggio, inoltre, consente la scelta tra migliaia di offerte mobili e offre una consulenza digitale per semplificare l'analisi delle proposte diverse, utilizzati da provider diversi





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