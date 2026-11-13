Nasce l'Istituto Nazionale di Ricerca Egizia al Museo Egizio di Torino

Il Museo Egizio di Torino diventa centro di ricerca nazionale grazie a un finanziamento di 5,6 milioni di euro anuales dalla MUR e dal MIC sotto la direzione di Christian Greco.

L'annuncio arriva direttamente dal Ministero dell'Università e della Ricerca e dal Ministero della Cultura, che hanno congiuntamente istituito una nuova realtà dedicata allo studio della civiltà faraonica. Si tratta di una novità significativa che premia il recente ed eccellente lavoro svolto dal Museo Egizio di Torino, struttura gestita sotto la guida della Fondazione presieduta da Evelina Christillin e diretta ottimamente da Christian Greco.

Istituzione del nuovo polo di ricerca nazionale

La decisione dei due ministeri mira a rendere ancora più centrale l'attività scientifica del museo torinese, permettendo di sviluppare contenuti innovativi e sempre diversi da condividere con un pubblico estremamente ampio. Il nuovo Istituto Nazionale di Ricerca Egizia si aggiunge agli Enti Pubblici di Ricerca già attivi nel Paese e riceve un cospicuo finanziamento annuale pari a 5,6 milioni di euro. Queste risorse gli consentiranno di dotarsi di ricercatori qualificati, effettuare studi di ampio respiro, organizzare convegni, promuovere pubblicazioni e affermarsi come un prestigioso riferimento internazionale nel suo settore specifico.

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La gestione attiva e inclusiva della fondazione

Il Museo Egizio, la più antica struttura al mondo dedicata alla cultura egizia, ha saputo rinnovarsi profondamente, puntando molto sulla ricerca e dimostrando di essere una realtà attiva nella società contemporanea. Ha attivato missioni archeologiche in Egitto, promosso lo studio sistematico delle collezioni e dei papiri, stabilito collaborazioni con Università e centri di ricerca italiani e stranieri, investendo su giovani ricercatori di alto profilo. La sua politica di apertura e inclusione, particolarmente verso le comunità di immigrati di cultura araba, è stata fondamentale per costruire un ponte etico e culturale tra le diverse società.

Integrazione tra MUR e MIC dopo decenni di separazione

Quasi per la prima volta, dalla loro separazione avvenuta cinquant'anni fa, il MUR e il MIC operano congiuntamente, trasformando un ente del MIC in un istituto di alta ricerca. Questa mossa fa cadere barriere amministrative e favorisce l'integrazione tra ambiti strettamente legati: formazione, ricerca, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale. Già nel 2020, i ministri Franceschini e Manfredi avevano sottoscritto un protocollo per questa sperimentazione, ma dopo sei anni di stallo l'iniziativa finalmente decolla, aprendo la strada a un possibile estensione ad altre realtà culturali.

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Il contesto critico dei finanziamenti alla ricerca italiana

Nonostante l'entusiasmo per questa iniziativa, è doveroso contestualizzarla in un panorama nazionale complesso e spesso preoccupante. Si è appena chiusa una procedura di finanziamento dei PRIN, con un risultato che vede solo il 5,10% dei progetti finanziati e nessun progetto propriamente archeologico accolto. La stragrande maggioranza dei gruppi di ricerca italiani è rimasta senza basi di sopravvivenza, specialmente dopo la fine della bolla del PNRR, spingendo figure come il premio Nobel Giorgio Parisi a denunciare la situazione.

La sfida per il futuro della memoria culturale

Dedicare alle discipline umanistiche e alle culture antiche tanta attenzione rappresenta un gesto importante, come ribadito da anni dalla direzione del Museo Egizio, che sottolinea come non vi sia futuro senza memoria radicata nella Valle Nilotica. Finanziare solo una minima parte dei ricercatori nazionali non premia l'eccellenza, ma condanna a morte la ricerca di base. Tuttavia, l'istituzione di questo istituto offre uno spiraglio concreto per integrare competenze, laboratori e biblioteche, ponendo le basi per un modello di ricerca sostenibile e autonomo.