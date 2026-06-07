Nascita del primo figlio di una famosa personalità: la semplicità come scelta di condivisione

La semplicità è stata la scelta di una famosa personalità per condividere con i fan la nascita del suo primo figlio. Una storia su Instagram, la frase 'Mai stata così felice', un cuore nero e pochi dettagli essenziali hanno annunciato l'arrivo del piccolo Sixpm, produttore della scena urban italiana. La storia d'amore tra la madre e il padre di Sixpm è nata in uno studio di registrazione, dove la sintonia professionale si è trasformata in amore solido, culminata nel matrimonio celebrato a New York nel maggio del 2022. Il nome del piccolo, Francis, è un omaggio al nonno materno, Franco Luini, fondatore del marchio Tucano, mentre Knight riflette l'identità internazionale della famiglia. New York, città che ha segnato il percorso artistico e personale della madre di Sixpm, è diventata anche la culla del loro primo figlio.
La semplicità è stata la scelta di una famosa personalità per condividere con i fan la nascita del suo primo figlio. Una storia su Instagram , la frase 'Mai stata così felice', un cuore nero e pochi dettagli essenziali hanno annunciato l'arrivo del piccolo Sixpm, produttore della scena urban italiana.
La storia d'amore tra la madre e il padre di Sixpm è nata in uno studio di registrazione, dove la sintonia professionale si è trasformata in amore solido, culminata nel matrimonio celebrato a New York nel maggio del 2022. Il nome del piccolo, Francis, è un omaggio al nonno materno, Franco Luini, fondatore del marchio Tucano, mentre Knight riflette l'identità internazionale della famiglia.
New York, città che ha segnato il percorso artistico e personale della madre di Sixpm, è diventata anche la culla del loro primo figlio
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