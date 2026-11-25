Il Nasdaq perde il 4% trainato dal crollo di Nvidia e Anthropic. Crescono i dazi Trump e l'inflazione USA spaventa gli investitori tech.

Il Nasdaq ha registrato un netto calo di circa il 4% nella seduta di mercoledì 25 novembre, ampliando le perdite iniziali oltre il 3% registrate all'apertura. Questo forte ribasso ha coinvolto anche il Dow Jones e l'S&P 500, che hanno aperto in zona rossa guidati da vendite massicce sui titoli del settore tecnologico e dell' intelligenza artificiale. A trainare il ribasso generale è stata la caduta di Nvidia, con azioni in discesa di oltre l'8%, simbolo della pressione sugli investimenti tech.

Crisi Nvidia e crollo Anthropic sul Nasdaq

Il titolo di Nvidia ha sofferto intensamente nonostante il recente reinsediamento all'unanimità del cofondatore Jensen Huang come amministratore delegato da parte del consiglio di amministrazione. Tale decisione è arrivata dopo le dimissioni del 12 novembre e un intervento diretto di Donald Trump a favore del ritorno del manager, un evento che aveva precedentemente fatto salire il titolo del 31,5% prima di una correzione del 6% martedì. La situazione è peggiorata per altri colossi come Alphabet e Amazon, mentre anche i produttori di chip hanno subito vendite generalizzate.

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La frenata ha colpito anche Anthropic, la società sviluppatrice del chatbot Claude, il cui titolo è sceso ulteriormente mercoledì dopo un debutto iniziale promettente. Le azioni di Anthropic erano entrate nel Nasdaq il 19 novembre a 111,50 dollari, oltre il 30% sopra il prezzo di collocamento di 83 dollari, ma martedì hanno chiuso a 81,90 dollari. Gli investitori oggi si interrogano sui tempi necessari per recuperare i miliardi investiti in chip e centri dati, temendo una scarsa capacità del settore di trasformare questi capitali in utili concreti.

Nuove tariffe Trump e tensioni globali

Oltre alla delusione sui profitti dell'IA, pesa l'impatto delle nuove misure economiche dell'amministrazione Trump, che ha proposto dazi contro 14 partner commerciali accusati di sovrapproduzione. Per l'Unione Europea è previsto un tetto del 15%, che include i dazi esistenti, mentre per la Cina Washington ipotizza un prelievo aggiuntivo del 20%. Pechino ha fermamente respinto queste accuse di squilibrio produttivo, acuendo le tensioni in una tregua commerciale in scadenza il 10 gennaio.

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Il quadro macroeconomico è ulteriormente aggravato dalle tensioni energetiche legate al conflitto tra Stati Uniti e Iran. A ottobre, l'indice dei prezzi seguito dalla Federal Reserve ha registrato un aumento del 3,8% su base annua, salendo dal 3,6% di settembre. Un livello inflazionistico ancora superiore al target del 2% alimenta le aspettative di un rialzo dei tassi di interesse a dicembre, rendendo più oneroso il finanziamento degli investimenti per le aziende tecnologiche.

Ottimismi tech vs Realità dei mercati

Nonostante i dati negativi, l'industria continua a sostenere la necessità di raccontare anche la criminalità e le complessità sociali, come dichiarato da Salvatore Esposito riguardo al ritorno di 'Piedone' su Sky. Tuttavia, nel settore finanziario, il messaggio è che i dubbi sulla trasformazione degli investimenti in benefici reali stanno prevalendo. Le vendite di mercoledì hanno confermato che il mercato sta ricalibrando le aspettative di rendimento, allontanando la serenità dai mercati azionari americani per il momento.