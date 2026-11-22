Nashley parla del nuovo singolo 'Sempre soli', della pausa post-pandemia e del rapporto conflittuale con i social, sognando un duetto con Vasco Rossi.

L'artista vicentino Nashley ha ufficialmente chiuso un capitolo della sua carriera per aprirne uno nuovo, segnato da una maggiore consapevolezza e dalla volontà di rimettersi in gioco. Dopo aver attraversato fasi intense che hanno incluso il successo basato sui milioni di stream e una pausa forzata causata dalla pandemia, il cantautore si ripresenta al pubblico con una rinnovata grinta e una profonda speranza per il futuro.

Questa rinascita artistica coincide con la pubblicazione del suo nuovo singolo, dal titolo "Sempre soli", un brano che rappresenta un punto di svolta stilistico e personale. La canzone è il frutto di una collaborazione significativa con il rapper Nesli, con il quale Nashley ha sviluppato non solo un progetto musicale, ma anche una solida amicizia basata su numerose somiglianze e punti in comune condivisi.

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La natura del brano Sempre soli

Il pezzo che ha dato il via a questa nuova stagione è stato scritto in diretta sessione in studio insieme a Nesli, un processo creativo che ha permesso di esplorare sonorità inedite e di rafforzare il legame tra i due artisti. La scelta di questo titolo e della relativa musicalità riflette una ricerca di autenticità che l'artista intende portare avanti nei prossimi lavori.

Nel panorama musicale attuale, spesso caratterizzato da produzioni eccessivamente curate e patinate, Nashley sceglie deliberatamente di presentare un brano crudo e intimo. Questa direzione artistica nasce dalla convinzione che l'imperfezione possa diventare un valore aggiunto nell'era della perfezione digitale, offrendo un'esperienza più umana e vicina all'ascoltatore.

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Scrittura imperfetta e valore artistico

Il cantautore spiega la sua filosofia creativa sottolineando come la scrittura sporca e imperfetta sia una sua prerogativa. Rivendica questo approccio affermando che, nell'attuale contesto culturale, un difetto può rappresentare un gran vantaggio rispetto alla tendenza generalizzata a voler essere sempre perfetti e privi di crepe.

Questa posizione si distacca nettamente da quella di molti altri artisti, portando Nashley a riconoscere di avere pochi detrattori online. La sua presenza sui social network è limitata e gestita con distacco,反映出 un rapporto complesso e spesso conflittuale con le piattaforme digitali e la cultura dei like.

Impatto della pandemia sulla carriera

Lo slancio iniziale della carriera di Nashley, che ha visto il singolo "Sempre soli" superare i ventitré milioni di visualizzazioni su YouTube, si è bruscamente scontrato con l'arrivo della pandemia di Coronavirus. Durante questo periodo di stallo, l'artista aveva organizzato un tour completo che è stato purtroppo cancellato, costringendolo a una riflessione profonda sul percorso intrapreso.

Il cantautore ammette di non vivere il successo con gioia, confessando di detestarne quasi alcuni aspetti. Continua a frequentare i soliti bar della sua città ed esce regolarmente con le stesse persone di sempre, mantenendo una routine di vita quotidiana che lo tiene lontano dai riflettori e dai circoli esclusivi tipici del mondo dello spettacolo.

Relazione con la città e il web

Cresciuto tra Vicenza, città che guarda con un occhio malinconico dopo aver vissuto tre anni a Milano, Nashley mantiene un legame profondo con le sue radici. I suoi esordi risalgono infatti a quattordici anni, quando iniziava a pubblicare contenuti su YouTube, costruendo gradualmente la sua base di fan attraverso la piattaforma digitale.

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Nonostante l'uso di Internet, il suo rapporto con i commenti online è ambivalente. Sorride con ironia dinanzi alle critiche, ma ammette di non sopportare un complimento specifico che gli viene spesso rivolto dai follower, trovandolo strano e fuori luogo rispetto alla sua percezione personale del tempo e dell'età.

Il talento e il sogno proibito

Riconosce che il suo vero talento risiede esclusivamente nella capacità di scrivere testi e composizioni, dimostrando una notevole autocritica. Durante le sessioni in studio ha ricevuto il consiglio più prezioso della sua vita professionale, che consisteva nel smettere di essere insicuro e nel riconoscere la propria bravura artistica.

Se guarda ai sogni proibiti, non ha dubbi su chi vorrebbe avere accanto. Immagina un duetto con Vasco Rossi, definito come il più grande comunicatore d'Italia, capace di arrivare dritto al cuore dei suoi ascoltatori. Questa aspirazione rivela il rispetto profondo che nutre verso la figura del rockstar vicentino.

Il malessere nella prossima produzione

Alla domanda ricorrente su dove origini tutto il malessere che spesso canta, la risposta rimane implicita nei testi futuri. Nashley indica che la musica del prossimo album e dei prossimi singoli offrirà le chiavi di lettura necessarie per comprendere la fonte di questo dolore senza bisogno di spiegarlo esplicitamente.

La sua carriera sta quindi entrando in una fase di maturità, dove la volontà di guardarsi indietro serve solo a capire da dove si proviene, mentre lo sguardo è fisso sul futuro. La musica rimane la sua vita, e stare lontano da essa lo farebbe sentire molto peggio, confermando la sua scelta di persistere nonostante le difficoltà.