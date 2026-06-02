Nastassja Kinski chiede la rimozione della scena di nudo di "Falso Movimento"; Wenders risponde alla contesa dopo 50 anni

L'attrice tedesca Nastassja Kinski, allora tredicenne, ha chiesto la cancellazione di una scena di nudo di "Falso Movimento" (1975); il regista Wim Wenders ha discusso pubblicamente la questione, sollevando un dibattito sulla tutela dei minori nel cinema.

Nastassja Kinski , una delle icone più amate del cinema tedesco degli anni Ottanta e Novanta, ha riacceso il dibattito su una scena controversa girata quando era ancora minorenne nel film di Wim Wenders "Falso Movimento" (1975).

All'epoca la giovane attrice, allora tredicenne, fu diretta a esibirsi in una sequenza in cui appare a seno nudo accanto a un uomo adulto, una scena che, secondo le testimonianze, fu girata più volte senza che la minore o la sua famiglia fossero adeguatamente informate sul contenuto esatto. Kinski ha raccontato al quotidiano bavarese che, una volta concluse le riprese, si chiuse in bagno a piangere, provando una profonda angoscia per quello che era stato richiesto.

La madre dell'attrice non era presente sul set e non fu avvisata del carattere esplicito della scena, nonostante il consenso fosse stato firmato da una minore senza che fosse compresa la natura della prestazione richiesta. Negli ultimi dieci anni l'attrice ha intrapreso una battaglia legale per far rimuovere la sequenza dal film e per ottenere un risarcimento per il danno subito. Wenders, per quindici anni, ha risposto alle richieste tramite i suoi avvocati, rifiutando ogni incontro diretto e qualsiasi accordo.

Solo nel 2024 ha rotto il silenzio, ammettendo che la scena era stata una scelta problematica, ma senza presentare proposte concrete per la sua rimozione. Il 29 maggio 2026, durante la cerimonia di premiazione del Lola alla carriera, il regista ha affrontato l'argomento in pubblico, definendolo "un capitolo difficile della sua vita" e ha lanciato una domanda provocatoria: "Possiamo e dobbiamo tagliare una scena che ha fatto male a un'attrice?

". La sua dichiarazione ha suscitato un acceso dibattito tra i presenti, culminando in una decisione lasciata all'Accademia del cinema tedesco, che ha applaudito il discorso ma non ha ancora annunciato provvedimenti concreti. L'avvocato di Kinski, Christian Schertz, ha confermato che la richiesta è ora ufficiale: "Chiediamo la rimozione della sequenza perché non vi era assenso legale. Nastassja era minorenne, la madre era assente e non fu informata, e la scena non compare neppure nel romanzo originale di Handke".

In Germania, le normative sulla tutela dei minori sul set cinematografico vietano esplicitamente la rappresentazione di nudo o contenuti sessuali con attori sotto i diciotto anni, indipendentemente dal consenso dei genitori. Tali norme non esistevano nel 1975, lasciando spazio a interpretazioni discrezionali che a oggi sono oggetto di revisione critica.

La vicenda ha trovato eco anche a livello internazionale, con la scrittrice Arundhati Roy che ha rinunciato a partecipare alla Berlinale in segno di protesta contro le dichiarazioni di Wenders, definendole "scioccanti e disgustose". La questione solleva importanti interrogativi: un minore al momento delle riprese ha il diritto di chiedere la rimozione di immagini sessualmente esplicite, anche se firmato un consenso genitoriale?

La risposta sembra orientarsi verso il riconoscimento del diritto alla dignità e al rispetto dell'autonomia personale, indipendentemente dal consenso dei genitori, aprendo la strada a un nuovo standard di protezione per i giovani artisti sul set





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