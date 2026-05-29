Nastri d'argento 2025: svelate le nomination tra commedie e drammi

Le candidature per i Nastri d'argento 2025 sono state annunciate, con una rosa di film e interpreti di grande rilievo. La cerimonia si terrà il 24 giugno al Teatro Argentina. Scopri tutti i nominati nelle varie categorie.

I Nastri d'argento, uno dei più prestigiosi riconoscimenti cinematografici italiani, hanno svelato le candidature per l'edizione 2025. La cerimonia di premiazione si terrà mercoledì 24 giugno al Teatro Argentina di Roma.

Quest'anno, per la prima volta, il premio per la miglior commedia è stato assegnato a un film del genere, segnando una svolta importante per la categoria. I cinque finalisti per la Migliore regia sono Andrea De Sica per 'Gli occhi degli altri', Nicolangelo Gelormini per 'La gioia', Gabriele Muccino per 'Le cose non dette', Paolo Sorrentino per 'La grazia' e Paolo Virzì per 'Cinque secondi'. Quest'ultimo, in particolare, ha ottenuto diverse candidature, confermando il successo di critica e pubblico.

Tra le pellicole in lizza per il premio come Miglior film spiccano titoli come 'Il Dio dell'Amore' di Francesco Lagi, 'La vita va così' di Riccardo Milani, 'Lavoreremo da grandi' di Antonio Albanese, 'Notte prima degli esami 3.0' di Tommaso Renzoni e 'Oi vita mia' di Pio e Amedeo. Nella categoria Miglior sceneggiatura, invece, sono entrati in cinquina Francesco Bruni, Carlo Virzì e Paolo Virzì per 'Cinque secondi', Giuliano Scarpinato per 'La gioia', Benedetta Mori con Chiara Tripaldi per la collaborazione alla sceneggiatura di Nicolangelo Gelormini, Paolo Sorrentino per 'La grazia', Riccardo Brun, Mara Fondacaro e Massimiliano Gallo per 'La salita', Francesco Sossai e Adriano Candiago per 'Le città di pianura'.

Per quanto riguarda le interpretazioni, le candidate come Protagoniste sono Valeria Bruni Tedeschi per 'Duse', Anna Ferzetti per 'La grazia', Valeria Golino per 'La gioia', Aurora Quattrocchi per 'Gioia mia' e Jasmine Trinca per 'Gli occhi degli altri'. Nella sezione Non Protagoniste troviamo Giuliana De Sio per 'Nel tepore del ballo', Milvia Marigliano per 'La grazia', Fabrizia Sacchi per 'Primavera', Teresa Saponangelo per 'Per te' e Ilaria Spada per 'Cinque secondi'.

Tra i Protagonisti maschili, i candidati sono Valerio Mastandrea per 'Cinque secondi', Gabriel Montesi per 'Ammazzare stanca - Autobiografia di un assassino', Saul Nanni per 'La gioia', Sergio Romano per 'Le città di pianura' e Toni Servillo per 'La grazia'. I Non Protagonisti maschili includono Pierpaolo Capovilla per 'Le città di pianura', Francesco Gheghi per '40 secondi', Vinicio Marchioni per 'Ammazzare stanca - Autobiografia di un assassino', Andrea Pennacchi per 'Primavera' e Claudio Santamaria per 'Le cose non dette'.

Le categorie tecniche vedono concorrenti di alto livello. Per la Migliore fotografia, i candidati sono Gogò Bianchi per 'Gli occhi degli altri', Daria D'Antonio per 'La grazia', Gherardo Gossi per 'Ammazzare stanca - Autobiografia di un assassino', Marco Graziaplena per 'Duse' e Fabio Zamarion per 'Le cose non dette'.

Per la Migliore scenografia, Gaspare De Pascali con Carlotta Dessmann per 'Duse', Massimiliano Nocente per 'Breve storia d'amore', Lily Pungitore per 'Anna', Alessandro Vannucci per 'Gli occhi degli altri' e Tonino Zera per 'Alla festa della rivoluzione'. I costumisti candidati sono Mariarita Barbera e Gaia Calderone per 'Primavera', Antonella Cannarozzi per 'La gioia', Andrea Cavalletto per 'Testa o croce?

', Massimo Cantini Parrini per 'Gli occhi degli altri' e Ursula Patzak per 'Alla festa della rivoluzione'. Per il Miglior montaggio, Vincenzo Alfieri per '40 secondi', Paolo Cottignola per 'Le città di pianura', Claudio Di Mauro per 'Le cose non dette', Massimo Quaglia per 'Anna' e Cristiano Travaglioli per 'La grazia'.

Infine, per il Miglior sonoro sono in lizza Emanuele Cecere e Mirko Perri per 'La grazia', Fabio Conca per 'Cinque secondi', Adriano Di Lorenzo per '40 secondi', Maricetta Lombardo per 'Gli occhi degli altri' e Francesco Morosini per 'La valle dei sorrisi'. Nella categoria Migliori musiche, i compositori candidati sono Enzo Avitabile per 'La salita', Stefano Bollani per 'Il Dio dell'Amore', Michele Braga per 'Il bene comune', Fabio Massimo Capogrosso per 'Primavera' e Moses Concas per 'La vita va così'.

Da non dimenticare le canzoni in gara, tra cui 'Le brave ragazze' dal film 'Notte prima degli esami 3.0'. L'attesa per la cerimonia del 24 giugno è alta, con una competizione accesa in tutte le categorie, a testimoniare la vitalità del cinema italiano





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Nastri D'argento Cinema Italiano Nomination 2025 Premi Cinematografici Film Italiani

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