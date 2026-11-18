I duchi di Sussex non saranno presenti alla cena della Vigilia a Sandringham. La tradizione natalizia della famiglia reale continua senza William, Kate e i piccoli principi.

La residenza di Sandringham, da sempre il cuore pulsante delle festività per la famiglia reale britannica, si appresta a ospitare il Natale 2024. La tradizione vuole che il re Carlo III e i suoi familiari si riuniscano in questa tenuta per le celebrazioni, ma quest'anno la tavola potrebbe nuovamente risultare incompleta. L'assenza più attesa riguarda i duchi di Sussex, Harry e Meghan Markle, che non parteciperanno alla cena della Vigilia.

Tradizioni di Sandringham e la mancanza dei Sussex

La tenuta di Sandringham è la dimora preferita della defunta regina Elisabetta II, che vi trascorreva lunghi periodi fino al mese di febbraio, anniversario della morte di suo padre, il re Giorgio VI. Questa consuetudine ha preso forma definitiva nel 1988, quando la sovrana spostò le celebrazioni da Windsor a causa dei lavori di ristrutturazione in corso. Da allora, la proprietà è diventata il simbolo indiscusso delle feste reali britanniche. Nonostante le illuminazioni festive che adornano la struttura, un'assenza continua a segnare l'atmosfera: quella dei principi Harry e Meghan.

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Il contesto del 2025 e le speranze di riconciliazione

Le previsioni per le prossime festività, incluso il Natale 2025, lasciano ipotizzare che la situazione non cambierà drasticamente. I duchi di Sussex non sono stati confermati tra gli ospiti, mantenendo la loro posizione di grandi assenti nelle occasioni formali. La loro esclusione deriva da dinamiche familiari complesse e da una relazione tesa con il ramo principale della monarchia. Sebbene il loro ritorno nel Regno Unito nel 2026 avesse alimentato speranze di un riavvicinamento, specialmente tra Harry e il padre Carlo, la destinazione definitiva di questo eventuale rientro non è stata ancora confermata pubblicamente.

La cronistoria delle assenze e dei conflitti passati

Le ultime due apparizioni pubbliche congiunte di Harry e Meghan, quando erano ancora fidanzati, risalivano al 2018, pochi mesi dopo il loro matrimonio. Nel 2019, la coppia ha scelto di passare le festività in Canada, lontano dal Regno Unito. L'anno successivo, dopo l'uscita ufficiale dai ruoli senior della monarchia e il trasferimento negli Stati Uniti, non sono più tornati a partecipare alle celebrazioni natalizie a Sandringham. Harry ha più volte descritto le riunioni di famiglia come situazioni troppo complicate e imbarazzanti da gestire, contribuendo a consolidare questa lontananza.

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Le celebrazioni reali: rituali e presenza di William e Kate

Mentre Harry e Meghan mancano, la cena formale della Vigilia si terrà comunque, come sempre, nella sera del 24 dicembre. I festeggiamenti iniziano già in questa giornata, quando i membri della famiglia reale si scambiano i regali. La tradizione privilegia doni semplici e sentimentali piuttosto che oggetti di grande valore. Il momento clou delle celebrazioni è la funzione religiosa nella chiesa di St Mary Magdalene, situata all'interno della tenuta. Qui, i reali si mostrano al pubblico, percorrendo a piedi il tragitto verso la chiesa e salutando le persone raccolte lungo la strada, creando un mix di intimità e protocollo.

Dettagli sulla cerimonia e le aspettative per il futuro

La presenza o l'assenza di ciascun membro della famiglia reale viene attentamente osservata durante questa processione. Ogni passo è studiato per trasmettere un'immagine di unità o, a volte, di distanza. L'ultima apparizione pubblica di Kate Middleton con i principi Louis e Charlotte nella chiesa di St Mary Magdalene ha evidenziato la centralità della nuova generazione nella continuità delle tradizioni. Sebbene i dettagli logistici e le dinamiche emotive rimangano privati, l'importanza simbolica di Sandringham nel calendario reale rimane invariata, offrendo uno sguardo privilegiato sulle complessità della dinastia Windsor.