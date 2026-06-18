Natalia Paragoni affronta il linfoma di Hodgkin: la forza dell'amore e della community

L'influencer Natalia Paragoni, nota per Uomini e Donne e per la sua community social, condivide la sua battaglia contro il linfoma di Hodgkin, diagnosticatole durante la gravidanza. Con il supporto del compagno Andrea Zelletta e dell'affetto dei follower, affronta la chemioterapia con coraggio. Spiegazione della malattia, sintomi e prospettive di guarigione.

Natalia Paragoni , classe 1997, è una nota influencer italiana che ha conquistato la notorietà grazie al programma televisivo Uomini e Donne e ha costruito nel tempo una fedele community sui social media , con 1,2 milioni di follower su Instagram e 204 mila su TikTok.

Ha sempre condiviso con il suo pubblico gli affetti più cari: l'amore con Andrea Zelletta, conosciuto nel programma di Maria De Filippi, e la gioia dell'allargamento della famiglia, con la nascita delle figlie Ginevra nel 2023 e Beatrice nel 2026. Purtroppo, la sua vita è stata scossa da una diagnosi difficile: il linfoma di Hodgkin.

Malgrado la chemioterapia l'abbia costretta a rasare i capelli, Natalia affronta la malattia con coraggio e con il supporto incondizionato del compagno Andrea, definito un pilastro di forza e amore incrollabile. Anche il pubblico le sta riversando addosso un affetto immenso, con messaggi di ammirazione per la sua forza e la sua bellezza. La malattia è emersa quando era incinta, con la comparsa di linfonodi sospesi al collo.

Il linfoma di Hodgkin è un tumore del sistema linfatico, relativamente raro ma tra i più frequenti nei giovani tra 15 e 35 anni. I fattori di rischio includono l'infezione da EBV, l'immunodepressione e fattori ambientali. I sintomi principali sono l'ingrossamento dei linfonodi, spesso cervicali, febbre pomeridiana, sudorazioni notturne, perdita di peso involontaria e prurito. La diagnosi si basa sulla biopsia dei linfonodi.

Questo tipo di linfoma ha un alto tasso di guarigione, circa l'87% per le donne e l'85% per gli uomini, specialmente in Giovane età, grazie ai moderni trattamenti oncologici. Natalia continua a condividere la sua battaglia con i follower, mostrando il nuovo look e trasmettendo serenità e forza. La sua storia ricorda come l'affetto dei propri cari e della comunità possa rappresentare una cura importante accanto alle terapie mediche.

Nonostante le difficoltà, l'influencer sceglie di affrontare la malattia con autenticità e positività, diventando un esempio di resilienza per molti





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