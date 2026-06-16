Natalia Paragoni al mare con le figlie, la forza oltre la malattia: "Ci siamo solo noi"

L'influencer Natalia Paragoni ha scelto la Liguria per trascorrere i primi giorni di mare con le figlie Ginevra e Beatrice, nonostante il compagno Andrea Zelletta non potesse unirsi per lavoro. Ha pubblicato foto in costume intero bianco con una rosa rossa, simbolo di stile e resilienza durante il percorso terapeutico per una malattia iniziato dopo la nascita della secondogenita. Il messaggio "Ci siamo solo noi" celebra la serenità familiare.

Natalia Paragoni , influencer nota per la sua attività sui social media, ha scelto la Liguria per trascorrere i primi giorni d'estate insieme alle sue figlie, Ginevra e Beatrice.

Il compagno, Andrea Zelletta, non ha potuto unirsi a loro a causa di impegni di lavoro. Nonostante le difficoltà, Natalia ha deciso di non abbattersi e di godersi momenti di serenità in compagnia dei suoi affetti più cari. Ha pubblicato un carosello di fotografie che raccontano questi giorni al mare: scatti spontanei, tra bagni in mare e attimi di dolcezza con le figlie, che hanno emozionato i suoi follower.

Una foto in particolare ha suscitato grande attenzione: Natalia in piedi sulla battigia, con un costume intero bianco decorato da una grande rosa rossa all'altezza del décolleté. Indossa anche una bandana con piccole roselline rosse, che riprende i colori del costume. Nella didascalia del post ha scritto Ci siamo solo noi, un messaggio che sottolinea la forza e l'intimità del momento familiare. Questo gesto non è una semplice scelta fashion, ma un simbolo di resilienza.

Natalia sta affrontando un percorso terapeutico per una malattia, iniziato subito dopo la nascita di Beatrice, avvenuta il 5 maggio scorso. Ha scelto di condividere pubblicamente il suo percorso, inclusi gli effetti collaterali della chemioterapia, che lei chiama infusione, come la perdita dei capelli. L'accessorio coordinato diventa quindi un modo per coniugare stile e forza in un periodo delicato.

La sua storia, raccontata con autenticità sui social, ispira molti utenti mostrando come sia possibile trovare serenità e bellezza anche nelle difficoltà. Oltre a questo episodio personale, il panorama delle notizie Italiane presenta altri fatti di cronaca, spettacolo e attualità. Sul fronte meteo, un'ondata di caldo eccezionale sta investendo il Paese, con temperature che possono raggiungere i 39 gradi e notti tropicali, con molte regioni in bollino rosso.

In ambito giudiziario, si continua a discutere del caso di Chiara Guerra, la donna uccisa dal nipote diciassettenne nella legnaia di casa; il ragazzo ha confessato di averla colpita e di aver trascinato il corpo per 700 metri con una carriola. Intanto, a Macerata, un incidente stradale ha causato due vittime, Nicolas Calabrese di 20 anni e Christian Perugini di 41, con altri quattro feriti in prognosi riservata.

Nelle isole Eolie, un turista è morto dopo essersi sentito male mentre nuotava in mare. Nel mondo dello spettacolo, Mediaset ha annunciato una rivoluzione dei programmi Zelig e Tu sí que vales, con Michelle Hunziker affiancata da Ale e Franz e con Elisabetta Canalis al posto di Giulia Stabile. Raoul Bova sembra prepararsi a una proposta di matrimonio per l'attrice Beatrice Arnera, dopo aver acquistato un anello di diamanti prima delle vacanze in Sicilia.

Emanuele Filiberto ha rilasciato dichiarazioni personali sul suo passato, ammettendo tradimenti e cercando di riflettere sul suo ruolo di padre. Costantino Vitagliano, ex tronista di Uomini e Donne, ha raccontato la sua battaglia contro una malattia autoimmune e la sua visita a Padre Pio, citando anche il rapporto con Lele Mora.

Il cantante Adriano Pappalardo è stato ricoverato in ospedale e il figlio Laerte ha pubblicato una foto che ha preoccupato i fan, precisando poi che il padre aveva già un problema di salute preesistente. Nelle parrocchie, si sta introducendo il pagamento delle offerte tramite POS per evitare furti ai sacerdoti.

Infine, a Roma, in via di Valle Aurelia, una strada conosciuta come la Valle dell'Inferno, e al Teatro dell'Opera, un gatto è salito sul palco durante la rappresentazione di Romeo e Giulietta, rubando la scena agli attori e divertendo il pubblico, che ha suggerito di tenerlo per gli altri spettacoli. Queste storie, da quella intima di Natalia Paragoni ai fatti di cronaca e alle curiosità di spettacolo, compongono un mosaico dell'attualità italiana, fatta di momenti di dolore, resilienza, cambiamenti sociali e aneddoti che strappano un sorriso





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