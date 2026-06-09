Natalia Paragoni e la chemio: il taglio dei capelli e la forza di condividere la battaglia contro il linfoma

Natalia Paragoni affronta la seconda chemioterapia per il linfoma di Hodgkin, condividendo la perdita dei capelli e la decisione di tagliarli. L'influencer racconta il suo percorso con trasparenza, incoraggiando i follower a non arrendersi.

Natalia Paragoni , influencer e compagna di Andrea Zelletta, sta affrontando con coraggio e trasparenza la sua battaglia contro il linfoma di Hodgkin. Dopo aver annunciato la diagnosi, ha condiviso con i suoi follower ogni passo del percorso terapeutico.

Questa settimana, come ha raccontato in un video sui social, si sottoporrà alla seconda seduta di chemioterapia. Già dopo il primo ciclo, ha iniziato a notare la perdita dei capelli, un effetto collaterale comune ma emotivamente impegnativo. Per prendere il controllo della situazione, ha deciso di tagliare la sua lunga chioma a caschetto, documentando il gesto con un video che ha commosso migliaia di persone.

'Questa settimana la mia seconda chemio, si ricomincia', ha detto con un sorriso amaro, mostrando determinazione nel vivere questa esperienza senza nascondere nulla. Natalia ha spiegato di voler portare avanti la sua vita normale nonostante la malattia.

'Vi porterò con me in tutta questa esperienza, come ho sempre fatto in ogni mio viaggio, in ogni mia situazione, bella o brutta che sia', ha dichiarato. La sua intenzione è continuare a lavorare, stare con la famiglia, essere felice e triste, senza lasciare che il linfoma la condizioni. L'influencer, nota per i suoi contenuti di moda e make-up, ha sempre coinvolto il pubblico nella sua quotidianità, e ora lo fa anche in questo difficile frangente.

La sua trasparenza è stata apprezzata dai fan, che l'hanno riempita di messaggi di sostegno e affetto. La decisione di tagliare i capelli è stata un momento simbolico: ha diviso la chioma in due codini e ha usato una macchinetta per rimuovere le lunghezze, un atto di liberazione e accettazione. La compagna di Andrea Zelletta e mamma di due bambine, di cui una appena nata, sta affrontando la chemioterapia con forza e resilienza.

Il linfoma di Hodgkin è un tumore del sistema linfatico che ha alte percentuali di guarigione se trattato tempestivamente. Natalia ha scelto di condividere il suo percorso per dare forza ad altre persone che vivono situazioni simili. Il suo messaggio è chiaro: la malattia non deve fermare la vita. Nonostante le difficoltà, intende continuare a essere se stessa, senza cambiare la sua essenza.

La chemioterapia, pur essendo aggressiva, è necessaria e Natalia si sta preparando ad affrontare le prossime sedute con coraggio. Il supporto della famiglia e dei follower è fondamentale in questo cammino. La sua storia è un esempio di come la vulnerabilità possa trasformarsi in forza, ispirando molti a non arrendersi di fronte alle avversità. Con la seconda chemio alle porte, Natalia si dice pronta a ricominciare, forte della consapevolezza che ogni passo la avvicina alla guarigione





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