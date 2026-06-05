Natalia Paragoni: 'Ho ricevuto la diagnosi di linfoma di Hodgkin, ma so che ce la farò'

L'influencer ha condiviso su Instagram la notizia della sua diagnosi di linfoma di Hodgkin, un tumore del sistema linfatico relativamente raro. La scoperta della malattia è arrivata in uno dei momenti più felici della sua vita, all'ottavo mese di gravidanza, mentre aspettava la nascita della sua seconda figlia, Beatrice. Natalia ha spiegato di aver voluto attendere prima di condividere pubblicamente quanto stava vivendo e di aver bisogno di tempo per elaborare la situazione prima di parlarne con sincerità. Nel suo racconto, l'influencer ha voluto ringraziare le persone che le sono rimaste accanto in queste settimane, a partire dal compagno Andrea Zelletta e le sue due figlie, che rappresentano la sua più grande motivazione. Nonostante la paura e le incognite legate alle cure, Natalia ha voluto lanciare un messaggio di speranza e di determinazione, sottolineando di dover affrontare un nuovo viaggio e di sapere che ce la farà per le persone che ama e soprattutto per se stessa.

Natalia Paragoni ha condiviso su Instagram la notizia della sua diagnosi di linfoma di Hodgkin, un tumore del sistema linfatico relativamente raro. La scoperta della malattia è arrivata in uno dei momenti più felici della sua vita, all'ottavo mese di gravidanza, mentre aspettava la nascita della sua seconda figlia, Beatrice.

Natalia ha spiegato di aver voluto attendere prima di condividere pubblicamente quanto stava vivendo e di aver bisogno di tempo per elaborare la situazione prima di parlarne con sincerità. Nel suo racconto, l'influencer ha voluto ringraziare le persone che le sono rimaste accanto in queste settimane, a partire dal compagno Andrea Zelletta e le sue due figlie, che rappresentano la sua più grande motivazione.

Nonostante la paura e le incognite legate alle cure, Natalia ha voluto lanciare un messaggio di speranza e di determinazione, sottolineando di dover affrontare un nuovo viaggio e di sapere che ce la farà per le persone che ama e soprattutto per se stessa. Il linfoma di Hodgkin è un tumore del sistema linfatico relativamente raro, ma uno dei più frequenti nella fascia di età tra i 15 e i 35 anni.

Si tratta di un tumore che nasce dai linfociti B, cellule del sistema immunitario presenti nei linfonodi, nella milza, nel midollo osseo e in altri tessuti linfatici. La malattia prende il nome dal medico inglese Thomas Hodgkin, che la descrisse per primo nel 1832. A distinguerla dagli altri tipi di linfoma è la presenza di particolari cellule tumorali chiamate cellule di Reed-Sternberg.

Si tratta di un tumore relativamente raro, con circa 4 casi ogni 100.000 abitanti, ma è uno dei tumori del sangue più frequenti tra i giovani adulti, soprattutto nella fascia d'età tra i 20 e i 30 anni. In Italia, nel 2020, sono state stimate circa 2.150 nuove diagnosi, pari a circa il 10% di tutti i linfomi.

La diagnosi di linfoma di Hodgkin è arrivata in uno dei momenti più felici della vita di Natalia, all'ottavo mese di gravidanza, mentre aspettava la nascita della sua seconda figlia, Beatrice. La scoperta della malattia ha trasformato quel periodo di attesa e felicità in un tempo di paura, domande e incertezza. Natalia ha spiegato di aver voluto attendere prima di condividere pubblicamente quanto stava vivendo e di aver bisogno di tempo per elaborare la situazione prima di parlarne con sincerità.

Nel suo racconto, l'influencer ha voluto ringraziare le persone che le sono rimaste accanto in queste settimane, a partire dal compagno Andrea Zelletta e le sue due figlie, che rappresentano la sua più grande motivazione. Nonostante la paura e le incognite legate alle cure, Natalia ha voluto lanciare un messaggio di speranza e di determinazione, sottolineando di dover affrontare un nuovo viaggio e di sapere che ce la farà per le persone che ama e soprattutto per se stessa.

Il linfoma di Hodgkin è un tumore del sistema linfatico relativamente raro, ma uno dei più frequenti nella fascia di età tra i 15 e i 35 anni. Si tratta di un tumore che nasce dai linfociti B, cellule del sistema immunitario presenti nei linfonodi, nella milza, nel midollo osseo e in altri tessuti linfatici. La malattia prende il nome dal medico inglese Thomas Hodgkin, che la descrisse per primo nel 1832.

A distinguerla dagli altri tipi di linfoma è la presenza di particolari cellule tumorali chiamate cellule di Reed-Sternberg. Si tratta di un tumore relativamente raro, con circa 4 casi ogni 100.000 abitanti, ma è uno dei tumori del sangue più frequenti tra i giovani adulti, soprattutto nella fascia d'età tra i 20 e i 30 anni. In Italia, nel 2020, sono state stimate circa 2.150 nuove diagnosi, pari a circa il 10% di tutti i linfomi.

La diagnosi di linfoma di Hodgkin è arrivata in uno dei momenti più felici della vita di Natalia, all'ottavo mese di gravidanza, mentre aspettava la nascita della sua seconda figlia, Beatrice. La scoperta della malattia ha trasformato quel periodo di attesa e felicità in un tempo di paura, domande e incertezza. Natalia ha spiegato di aver voluto attendere prima di condividere pubblicamente quanto stava vivendo e di aver bisogno di tempo per elaborare la situazione prima di parlarne con sincerità.

Nel suo racconto, l'influencer ha voluto ringraziare le persone che le sono rimaste accanto in queste settimane, a partire dal compagno Andrea Zelletta e le sue due figlie, che rappresentano la sua più grande motivazione. Nonostante la paura e le incognite legate alle cure, Natalia ha voluto lanciare un messaggio di speranza e di determinazione, sottolineando di dover affrontare un nuovo viaggio e di sapere che ce la farà per le persone che ama e soprattutto per se stessa.

Il linfoma di Hodgkin è un tumore del sistema linfatico relativamente raro, ma uno dei più frequenti nella fascia di età tra i 15 e i 35 anni. Si tratta di un tumore che nasce dai linfociti B, cellule del sistema immunitario presenti nei linfonodi, nella milza, nel midollo osseo e in altri tessuti linfatici. La malattia prende il nome dal medico inglese Thomas Hodgkin, che la descrisse per primo nel 1832.

A distinguerla dagli altri tipi di linfoma è la presenza di particolari cellule tumorali chiamate cellule di Reed-Sternberg. Si tratta di un tumore relativamente raro, con circa 4 casi ogni 100.000 abitanti, ma è uno dei tumori del sangue più frequenti tra i giovani adulti, soprattutto nella fascia d'età tra i 20 e i 30 anni. In Italia, nel 2020, sono state stimate circa 2.150 nuove diagnosi, pari a circa il 10% di tutti i linfomi





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