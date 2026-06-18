Natalia Paragoni, la forza di una madre: testa rasata per la chemio in gravidanza, l'affetto dei fan e il sostegno del compagno Andrea Zelletta

L'influencer Natalia Paragoni, incinta all'ottavo mese, affronta la chemioterapia per un tumore e si mostra rasata sui social. La sua storia di resilienza, il supporto del compagno Andrea Zelletta e l'amore della community. Altri fatti di cronaca e spettacolo nel testo completo.

Natalia Paragoni , influencer ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne, sta affrontando un'ardua battaglia contro il cancro durante l'ottavo mese di gravidanza. Ha deciso di condividere il percorso sui social media , mostrandosi con la testa completamente rasata dopo la chemioterapia, un gesto di estrema forza e resilienza.

Il suo compagno, Andrea Zelletta, anch'egli noto dal programma Uomini e Donne, le è accanto con sostegno costante. La community online ha risposto con un'inondazione di affetto, messaggi di solidarietà e complimenti per il suo coraggio.

Parallelamente, il testo menziona altre notizie italiane: il matrimonio di Camilla Mangiapelo con il calciatore Luca Moro, l'ondata di caldo record con temperature fino a 39 gradi, la tragedia di Sara Ceccantini morta a Mykonos durante l'addio al nubilato, le polemiche sulla pensione di Stefania Sandrelli e l'omicidio della professoressa Chiara Guerra. Tuttavia, il nucleo centrale è la vicenda personale di Natalia, che affronta la malattia con dignità per le sue due figlie, documentando momenti di vulnerabilità e di speranza, come la recente giornata al mare con le piccole Ginevra e Beatrice.

La sua storia evidenzia temi di resilienza, maternità, supporto social e la lotta contro il cancro in gravidanza, ponendo l'accento sulla forza delle donne nelle avversità





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