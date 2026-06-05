Natalia Paragoni rivela: 'Diagnosi di linfoma di Hodgkin in gravidanza, ho iniziato la chemioterapia'

L'influencer Natalia Paragoni ha annunciato su Instagram di aver scoperto di avere un linfoma di Hodgkin all'ottavo mese di gravidanza. Dopo il parto ha iniziato la chemioterapia, supportata dal compagno e dalla famiglia. La sua storia di speranza e determinazione per le figlie.

Natalia Paragoni , influencer e personaggio noto, ha rivelato attraverso un post su Instagram di aver ricevuto una diagnosi di linfoma di Hodgkin durante l'ottavo mese di gravidanza.

La sua testimonianza, corredata da una foto dal letto d'ospedale, descrive il drammatico passaggio dall'attesa della nascita della piccola Beatrice all'inizio della chemioterapia subito dopo il parto. Paragoni racconta di aver provato paura, dolore e incredulità, sottolineando come avrebbe dovuto vivere un periodo di gioia pura. Nonostante le difficoltà, non si è sentita sola grazie al sostegno del compagno Andrea, della famiglia e degli amici.

Anche lo stesso Andrea ha pubblicato un messaggio pieno d'affetto, lodando la sua forza e promettendole di affrontare il percorso insieme. A darle la forza più profonda sono le figlie, in particolare Beatrice, la neonata. Natalia conclude con un messaggio di determinazione: vuole guarire per le sue bimbe, per le persone che ama e per se stessa. Il linfoma di Hodgkin è un tumore maligno del sistema linfatico, con sintomi come il gonfiore indolore dei linfonodi.

Nonostante sia considerato aggressivo, ha una buona prognosi grazie alla chemioterapia, con una sopravvivenza a cinque anni di circa l'85%





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