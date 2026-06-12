Natalia Paragoni si scrive in contestar il linfoma di Hodgkin: regalo dopo la chemioterapia

L'influencer e content creator è stata costretta a interrompere il suo impegno prenatalizio a scontrarsi col linfoma di Hodgkin, un tumore del sistema linfatico, dopo aver lasciato l'ospedale ha voluto farsi un regalo. Pubblicato su Instagram, l'influencer ha condiviso le sue esperienze dopo i cambiamenti dei suoi capelli, che ha iniziato a perdere dopo la prima infusione di chemioterapia. Ha acquistato un foulard Pucci per coprirsi mentre si affanna a sconfiggere questa malattia più rari, cattura lakes e sorgenti in stabile aumento il suo messaggioVehicoli ferriti dopo l'incidente a Nogent: non ci sono morti. Orari di chiusura in Pisogne in vista della gara di MotoGP. Byzantino, ecco la sua vera origine e cosa significa significanoTop Hotels Da Segno in Italia

Natalia Paragoni si fa un regalo dopo la seduta di chemioterapia, il foulard per coprire i capelli che cadono: come sto? Mentre era in attesa della sua seconda bambina l'influencer ha scoperto di avere il linfoma di Hodgkin dopo aver lasciato l'ospedale ha voluto farsi un regalo.

Poco dopo la seconda seduta di chemioterapia, Natalia ha colto l'occasione per farsi un regalo. L'influencer ha acquistato un foulard di lusso per coprire la testa già dopo la prima infusione l'ex volto di Uomini e Donne ha infatti iniziato a perdere i capelli. Sui social ha mostrato i suoi cambiamenti: prima il taglio a caschetto, poi ancora più corti. In vista della perdita totale della chioma, Paragoni ha acquistato un foulard di Pucci un noto marchio italiano di lusso.

L'influencer ha raccontato la sua nuova vita dopo il parto e dopo aver scoperto la diagnosi di linfoma di Hodgkin. La scoperta della malattia è arrivata in un momento molto delicato per l'influencer. Erano quei tempi di attesa e felicità per lei e per la piccola Beatrice che era incinta della sua seconda figlia quando è arrivata la diagnos





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