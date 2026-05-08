Natalie Pirks, la presentatrice della BBC, lascia la passione per lo sport dopo vent'anni di carriera

La presentatrice della BBC, Natalie Pirks, ha lasciato il lavoro dei suoi sogni dopo vent'anni di carriera e ha spiegato le ragioni della sua scelta. Il motivo è stato un gruppo di lavoro dove lei non era presente, non tanto per lavoro quanto per lei stessa, con le persone che ama.

Carta canta. E a volte ti parla. La presentatrice della BBC , Natalie Pirks, famosa per seguirlo sport, ha lasciato il lavoro dei suoi sogni, dopo vent'anni di carriera.

La bambina ha lasciato uno schizzo in cui la mamma è raffigurata stesa mentre sta lavorando, col telefono in mano. Questa immagine ha fatto capire a Natalie di non essere stata realmente presente, soprattutto con le persone che ama, proprio a causa del suo lavoro, quindi ha spiegato: 'Sulla carta il mio lavoro è sempre stato un successo. Nella vita reale, però, ti ritrovi a dover gestire mille cose contemporaneamente.

Sei bravo nel tuo lavoro, ma anche il tuo peggior critico. Ti perdi momenti importanti con la tua famiglia e ti chiedi se sia davvero la strada giusta per te'. E ancora: 'Il lavoro è la cosa più importante delle cose meno importanti'. E così ha lasciato la passione per lo sport, per i racconti in diretta, il brivido per la luce rossa della telecamera che quando si accende.

Oltre il lavoro c’è di più. A condividere il messaggio, anche molte colleghe di altre emittenti che commentando il post hanno sottolineato come, invece, lei sia stata un esempio per le sue figlie, anche prendendo una scelta così difficile





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