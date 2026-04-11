Natasha Archer: Da assistente di Kate Middleton a consulente di lusso

Dopo quindici anni al servizio di Kate Middleton, Natasha Archer, ex assistente personale e stylist, lancia un marchio di consulenza di alta gamma. Il suo ruolo, che andava oltre la semplice selezione degli abiti, viene ora sfruttato per offrire servizi personalizzati a clienti con vite complesse.

Si dice che Natasha Archer , ex assistente di Kate Middleton , abbia avuto un ruolo chiave nella creazione di alcuni dei look più iconici della principessa del Galles, incluso il celebre abito di seta blu di Jenny Packham indossato nel luglio 2013 in occasione della prima apparizione pubblica del principino George.

Dopo quindici anni di servizio a palazzo, in cui non si è limitata a consigliare la principessa sugli outfit, ma ha gestito anche i suoi impegni e le ha fatto da confidente, Archer ha deciso di intraprendere un nuovo percorso. La sua figura, pur rimanendo spesso dietro le quinte, è sempre stata impeccabile, sia nel curare l'immagine di coloro con cui lavorava, sia nel suo stile personale. Laureata in studi ispanici al King's College, sposata dal 2017 con il fotografo di corte Chris Jackson, con il quale ha due figli, Archer ha iniziato la sua carriera nell'aristocrazia britannica nel 2007, lavorando per il Duca e la Duchessa di Gloucester. Successivamente, è passata a Clarence House, venendo assunta dal Principe William e dal Principe Harry. Con l'annuncio del fidanzamento di William e Kate nel novembre 2010, Archer ha iniziato a lavorare esclusivamente per la futura principessa del Galles, consolidando un rapporto professionale e personale invidiabile. Questo ruolo, come è comprensibile, suscitava invidia e ammirazione. Tuttavia, Archer ha recentemente espresso un certo disappunto riguardo alla percezione pubblica del suo ruolo.L'ex assistente della principessa si è lamentata del termine 'stylist' che le è stato spesso attribuito durante i quindici anni di servizio, definendolo frustrante. Ha sottolineato che il suo ruolo andava ben oltre la semplice selezione degli abiti, includendo aspetti amministrativi e di supporto a tutto tondo. Archer ha espresso la convinzione di avere un talento unico, da mettere al servizio di persone con vite complesse, come quella della principessa Catherine. Questo talento, secondo lei, le permette di offrire una consulenza personalizzata e di alta gamma, un servizio che ha lanciato ufficialmente nel febbraio scorso. Il suo marchio di consulenza si propone di fornire supporto in vari ambiti, sfruttando l'esperienza acquisita lavorando per la famiglia reale. Archer ha dichiarato di aver imparato molto dalle persone per cui ha lavorato, in particolare l'importanza della pianificazione, della preparazione e del supporto costante. Ha enfatizzato che il suo lavoro si è evoluto grazie a questa esperienza, ma che i suoi standard erano già elevati.Al momento, non sono note informazioni sulle reazioni di Kate e William all'addio di Archer. Sebbene le abbiano augurato il meglio per le sue nuove opportunità, la sua assenza si fa sentire, dato che la principessa del Galles non ha ancora nominato una sostituta. La transizione di Archer dalla corte reale al mondo della consulenza di lusso rappresenta un cambiamento significativo, evidenziando il desiderio di valorizzare l'esperienza accumulata e di applicarla in un contesto diverso. La sua storia offre uno sguardo interessante sul mondo della famiglia reale e sui ruoli meno noti che contribuiscono a creare l'immagine pubblica di figure come la principessa Catherine. La decisione di Archer di offrire la sua consulenza personalizzata, basata sull'esperienza di anni trascorsi a servizio della principessa, suggerisce un'evoluzione professionale guidata dalla volontà di capitalizzare le competenze acquisite





MarieClaire_it / 🏆 28. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Natasha Archer Kate Middleton Principessa Del Galles Stylist Consulenza Di Lusso

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Il caschetto lungo è tornato (anche tra le celeb): 10 versioni da copiareKate Middleton e il caschetto inaspettato

Read more »

Il Principe George non è più un bambino: tutto quello che non potrà più fareGeorge è ormai alto quasi quanto mamma Kate. Ma crescere da futuro Re significa rinunciare a molte libertà: dai voli ai social, ecco cosa cambia

Read more »

Molestie sessuali sul lavoro: quando è una questione di potere?Le molestie sul lavoro dipendono da un “istinto maschile”? Uno studio, firmato dalle psicologhe sociali Morgan Weaving, Kate Lynch e Cordelia Fine, mostra i limiti di una certa psicologia evoluzionistica, ribadendo come i comportamenti abusanti siano funzionali al mantenimento di gerarchie di genere tradizionali, e quindi al dominio dello status...

Read more »

Da Kate Middleton alla regina Camilla: la strana regola del cappellino (e delle tiare) royalLe Royal inglesi lo imparano fin da bambine, mentre le commoner come Kate Middleton, che entrano a far parte dei Windsor sposando un erede al trono, si adeguano strada facendo. Per tutte loro, il cappello non costituisce solo una semplice scelta di moda.

Read more »

Neanche Kate Winslet e Gal Gadot hanno salvato Codice 999 dal flop: perché il film ha deluso tuttiQuando un cast da sogno non basta per salvare un thriller dal flop. Ecco perché Codice 999 è stato un disastro al box office, nonostante nel cast ci fossero Kate Winslet, Gal Gadot e Anthony Mackie.

Read more »

William e Kate, lo scoop che divide (anche) l'Inghilterra. «Ecco perché nel letto dormiamo divisi»Non solo tra gli scatti dei paparazzi e gli intarsi del Royal Palace, anche tra le mura...

Read more »