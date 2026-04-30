Natasha Stefanenko si risposa in Brasile, un matrimonio tra gioia e dolore

Dopo 30 anni dal primo 'sì', Natasha Stefanenko ha rinnovato le promesse con Luca Sabbioni in Brasile, in una cerimonia intima segnata dall'assenza del padre, scomparso di recente.

Natasha Stefanenko , volto noto della televisione italiana, ha celebrato un secondo matrimonio con il suo compagno di lunga data, Luca Sabbioni , il 29 dicembre 2025 in Brasile .

Dopo trent'anni trascorsi dal primo rito civile, la coppia ha scelto di suggellare nuovamente il proprio amore con una cerimonia religiosa intima e riservata, circondata dalle persone più care. L'evento, seppur gioioso, è stato segnato da un profondo dolore: l'assenza del padre di Natasha, scomparso il 28 marzo 2026 dopo una lunga e debilitante malattia.

La Stefanenko ha condiviso le sue emozioni e i suoi ricordi durante la trasmissione 'La volta buona' condotta da Caterina Balivo, esprimendo il forte legame che la univa al padre e la sua presenza spirituale costante. La scelta di celebrare il matrimonio in chiesa è stata particolarmente significativa per Luca Sabbioni, cresciuto in un contesto di fede, mentre Natasha, proveniente da un paese con una tradizione atea, ha spiegato come questa unione rappresenti un ponte tra le loro diverse esperienze di vita.

La cerimonia ha rappresentato un momento di profonda commozione e un rinnovato impegno reciproco, nonostante il lutto recente. La Stefanenko ha raccontato con commozione le difficoltà affrontate durante gli ultimi anni di vita del padre, colpito da una rara malattia neurodegenerativa aggravata dalla demenza.

Ha descritto il percorso di nove anni di sofferenza, sottolineando la dedizione e l'amore incondizionato dimostrato dalla madre, che ha assistito il marito con pazienza e cura nonostante la malattia incurabile e la progressiva perdita delle sue facoltà cognitive. Natasha ha sottolineato come questa esperienza le abbia insegnato il vero significato dell'amore, un amore che va oltre la presenza fisica e che sopravvive alla morte.

Ha evidenziato la forza e la resilienza della madre, che non si è mai arresa di fronte alle difficoltà, offrendo al padre un sostegno costante e un affetto inesauribile. La malattia del padre ha inevitabilmente influenzato la preparazione e lo svolgimento del matrimonio, impedendogli di accompagnare Natasha all'altare. Nonostante il dolore per questa assenza, la Stefanenko ha trovato conforto nella consapevolezza che l'amore e l'anima del padre sarebbero stati presenti in spirito.

La scelta di celebrare il matrimonio in Brasile, un luogo speciale per la coppia, ha aggiunto un tocco di esotismo e intimità all'evento. La rinnovata promessa d'amore tra Natasha Stefanenko e Luca Sabbioni rappresenta un simbolo di speranza e di resilienza, un trionfo dell'amore sulla sofferenza e sulla perdita. La Stefanenko ha espresso la sua gratitudine per il sostegno ricevuto da amici e familiari, sottolineando l'importanza di circondarsi di persone care nei momenti difficili.

Ha inoltre condiviso un messaggio di speranza per tutte le persone che si trovano ad affrontare sfide simili, invitandole a non arrendersi e a credere nella forza dell'amore. L'esperienza del matrimonio, pur segnata dal lutto, ha rafforzato il legame tra Natasha e Luca, confermando il loro desiderio di costruire un futuro insieme, basato sull'amore, il rispetto e la comprensione reciproca.

La condivisione pubblica di questa esperienza intima e personale testimonia la vulnerabilità e l'autenticità di Natasha Stefanenko, che si è aperta al pubblico per raccontare le sue emozioni e i suoi ricordi, offrendo un esempio di coraggio e di resilienza. La sua storia è un invito a celebrare l'amore in tutte le sue forme e a trovare la forza di superare le difficoltà, mantenendo vivo il ricordo di chi non c'è più





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