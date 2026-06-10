Nathaly Caldonazzo contro il body shaming: Basta insulti sul mio corpo

L'attrice e showgirl rompe il silenzio sugli attacchi ricevuti sui social a causa della sua magrezza, lanciando un appello contro le critiche fisiche.

Nathaly Caldonazzo , nota attrice e showgirl italiana, ha deciso di rompere il silenzio dopo mesi di attacchi sui social network incentrati sul suo aspetto fisico.

Ospite della puntata de La Volta Buona andata in onda mercoledì 11 giugno, ha raccontato con voce spezzata dall'emozione il periodo buio che ha attraversato a causa di una valanga di commenti offensivi legati alla sua magrezza. La situazione, ha spiegato, era degenerata al punto da spingerla a pubblicare un video su Instagram per denunciare quanto stava accadendo. Tutto è iniziato quando ha condiviso alcuni filmati in cui ballava in modo spensierato con un'amica.

Quello che doveva essere un momento di leggerezza si è trasformato in un bersaglio per migliaia di utenti. Dal quel giorno, sotto ogni suo post comparivano frasi come 'Sembri un verme' o 'Sei uno scheletro che cammina'. Caldonazzo ha sottolineato con amarezza che gran parte di questi messaggi proveniva da altre donne, un aspetto che l'ha ferita particolarmente.

Nel video di denuncia, l'attrice ha letto alcuni dei commenti più crudeli, tra cui 'Sembri un compasso', 'Non sei un bell esempio, copriti', 'Sembri un ragno' e 'Solo ossa che ballano'. Parole che, pur essendo solo virtuali, hanno scavato un solco profondo nella sua autostima. Con il suo sfogo, Caldonazzo ha voluto accendere i riflettori sul fenomeno dilagante del body shaming, ricordando che le critiche sull'aspetto fisico possono colpire chiunque, indipendentemente dall'età, dalla notorietà o dalla forma del proprio corpo.

Il body shaming non è una questione di vanità, ma di rispetto e dignità umana. Ogni persona ha il diritto di sentirsi libera di esprimersi senza dover subire giudizi taglienti sulla propria apparenza. L'attrice ha fatto appello alla responsabilità di chi utilizza i social, invitando a riflettere prima di scrivere commenti che possono distruggere la serenità altrui.

La sua testimonianza ha raccolto numerosi messaggi di solidarietà da parte dei follower, molti dei quali hanno condannato gli insulti e auspicato una maggiore sensibilità online. In un'epoca in cui l'immagine corporea è costantemente sotto esame, la storia di Nathaly Caldonazzo rappresenta un monito per tutti: la bellezza non ha un unico canone e la gentilezza dovrebbe sempre prevalere sulla cattiveria.

La showgirl, con la sua forza e determinazione, ha dimostrato che è possibile trasformare il dolore in un'occasione di crescita e consapevolezza, lanciando un messaggio di speranza a chi vive situazioni simili. Il dibattito sul body shaming continua a essere al centro dell'attenzione pubblica, e storie come questa aiutano a mantenere viva la discussione su un tema che tocca da vicino milioni di persone.

Nathaly Caldonazzo ha scelto di non rimanere in silenzio, e la sua voce si è fatta portavoce di una battaglia contro il giudizio gratuito e l'odio online. Un esempio di coraggio che merita di essere seguito





Today_it / 🏆 12. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Nathaly Caldonazzo Body Shaming Social Media Insulti Magrezza

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

La strana selezione di Kallas per l’ambasciatore Ue in Kosovo: basta che non sia italianoLe divisioni dell’Ue sulla Bosnia irritano gli americani e il voto di domenica infrange il sogno europeo di Pristina. I Balcani ridotti a un risiko di calcoli politici

Read more »

Giuseppe Conte: «FdI e i giornali di destra gettano fango, da oggi querelo»Giuseppe Conte dice basta. Basta calunnie, basta attacchi, basta menzogne. «Proprio mentre il Governo colleziona un fallimento dopo l'altro, guarda caso si moltiplicano le calunnie...

Read more »

Cibi casalinghi vs industriali, studio Unimi 'lunghezza etichetta non basta a giudicare qualità'A confronto 10 ricette tradizione italiana, cadono alcuni luoghi comuni su Upf

Read more »

Cei: donne al comando nei ruoli guida della Chiesa, basta clericalismoI vescovi approvano le linee di orientamento del Cammino sinodale: più laici, meno gestioni monocratiche. Obiettivo dichiarato: corresponsabilità per tutti i b…

Read more »