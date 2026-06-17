Nathaly Caldonazzo: l'assenza di rapporto con il padre di Mia

L'attrice ha raccontato la mancanza di dialogo e la freddezza con il padre della figlia Mia, nonostante gli anni passati dalla fine della loro storia. Caldonazzo ha espresso il suo rammarico per non essere riusciti a creare una famiglia allargata serena per il bene di Mia.

Nathaly Caldonazzo ha confessato di non avere più alcun tipo di rapporto con il padre della figlia Mia , Riccardo Sangiuliano . L'attrice ha rivelato che, nonostante siano passati molti anni dalla fine della loro storia, non hanno mai più festeggiato insieme un compleanno della figlia.

Caldonazzo ha sottolineato che non ci sono mai stati saluti o sguardi tra di loro, e che questo ha influito negativamente sulla gestione familiare. L'attrice ha riconosciuto che Sangiuliano è sempre stato presente come padre, ma ha espresso il suo rammarico per non essere riusciti a creare una famiglia allargata serena per il bene di Mia.

Caldonazzo ha anche parlato del suo amore turbolento con Sangiuliano, che è iniziato intorno agli anni 2000 e ha portato alla nascita di Mia nel 2004. Nonostante la fine improvvisa della loro relazione, Caldonazzo non rimpiange nulla e ha confessato di aver sempre sognato una famiglia felice come quella del Mulino Bianco





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