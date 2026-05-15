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Nathaly Caldonazzo racconta il suo matrimonio e la coppia che mantiene due città e due vite organizzate

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Nathaly Caldonazzo racconta il suo matrimonio e la coppia che mantiene due città e due vite organizzate
Nathaly CaldonazzoMatrimonioWedding Planner
📆5/15/2026 2:09 PM
📰leggoit
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Nathaly Caldonazzo ha raccontato il suo matrimonio celebrato a Bari, dove ha sposato Filippo, ma non ha apprezzato il suo accento. Il matrimonio è stato organizzato dalle wedding planner e lei ha goduto della giornata senza stress. Inoltre, ha parlato dell'amore arrivato in età matura e della coppia che mantiene due città e due vite organizzate. Inoltre, ha affrontato il tema del bodyshaming e delle critiche per il vestito scelto. Infine, ha parlato di aver abbandonato 20 sacchi di rifiuti per strada e di essere stata vittima di incendi occulti.

Nathaly Caldonazzo ha raccontato il suo matrimonio celebrato a Bari, dove ha sposato Filippo, ma non ha apprezzato il suo accento. Il matrimonio è stato organizzato dalle wedding planner e lei ha goduto della giornata senza stress.

Inoltre, ha parlato dell'amore arrivato in età matura e della coppia che mantiene due città e due vite organizzate. Inoltre, ha affrontato il tema del bodyshaming e delle critiche per il vestito scelto. Infine, ha parlato di aver abbandonato 20 sacchi di rifiuti per strada e di essere stata vittima di incendi occulti

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