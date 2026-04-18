Head Topics

Nathan e famiglia: un nuovo capitolo si apre a Palmoli, in attesa del ritorno a casa

Cronaca News

Nathan e famiglia: un nuovo capitolo si apre a Palmoli, in attesa del ritorno a casa
NathanPalmoliRicongiungimento Familiare
📆4/18/2026 10:29 PM
📰ilmessaggeroit
152 sec. here / 9 min. at publisher
📊News: 81% · Publisher: 65%

Nathan e i suoi figli si preparano a un nuovo inizio in un'abitazione offerta dal Comune di Palmoli, mentre si attendono i risultati delle perizie psicologiche e la riqualificazione del casolare nel bosco. Nel frattempo, una manifestazione nazionale a Pescara chiede maggiore attenzione ai casi di allontanamento dei minori.

Verso un nuovo inizio per Nathan e la sua famiglia. La "casetta di nonna Gemma", il b&b messo gratuitamente a disposizione dall'imprenditore Armando Carusi, che per mesi ha rappresentato un rifugio sicuro per i tre bambini, ora lascia spazio a una nuova prospettiva. Questa temporanea dimora aveva offerto la speranza di un futuro ricongiungimento familiare , un obiettivo che, ad oggi, non si è ancora concretizzato.

L'attenzione si sposta ora su una sistemazione più definitiva: Nathan e i suoi figli si trasferiranno in un'abitazione concessa dal Comune di Palmoli per un periodo di due anni. Questa casa, completamente attrezzata e pronta ad accogliere la famiglia, è pensata per accompagnare il loro ritorno a una vita unita e ricominciare. Le operazioni di trasferimento degli effetti personali dei bambini, che da cinque mesi risiedono in una casa famiglia di Vasto a seguito della sospensione della responsabilità genitoriale, sono iniziate ieri. Questo gesto di Nathan testimonia l'attesa e il desiderio di creare un ambiente sereno e accogliente, in previsione di una possibile svolta positiva. Il tutto è in attesa della riqualificazione del casolare nel bosco, attualmente giudicato non idoneo ad ospitare minori. I lavori di bioedilizia, il cui progetto è in fase di deposito presso l'ufficio tecnico del Comune di Palmoli, segnano un passo importante verso la riqualificazione. L'iter autorizzativo è prossimo alla conclusione e si auspica una rapida approvazione per permettere alla famiglia di fare ritorno in un contesto stabile e adeguato. Sul piano giudiziario e tecnico, venerdì scorso si è concluso un passaggio cruciale: le perizie psicologiche sui bambini. Le valutazioni, condotte dalla testista Valentina Garrapetta e dalla consulente tecnica d'ufficio Simona Ceccoli, mirano ad analizzare le condizioni attuali dei minori, il loro sviluppo cognitivo e a identificare le principali figure di riferimento affettivo. I test, della durata di circa tre ore, sono stati seguiti da una fase di osservazione diretta, con la presenza della consulente di parte della famiglia, Martina Aiello, dell'avvocata Danila Solinas e di un interprete. Il deposito della perizia è previsto a breve, presumibilmente dopo il 25 aprile, e costituirà un momento determinante per le decisioni future. Si attende inoltre la relazione delle valutazioni psicologiche su Nathan e Catherine e la pronuncia della Corte di Appello dell'Aquila sul reclamo presentato dai difensori della coppia anglo-australiana. Ieri a Pescara si è svolta la manifestazione nazionale "Dal bosco al sottobosco", organizzata da Sos Bambini Italia, a sostegno di Nathan e Catherine e di tutte le famiglie che affrontano casi di allontanamento dei figli. I manifestanti hanno scandito slogan come "Chi sbaglia deve pagare" e "È ora di dire basta alla tortura per le famiglie. L’allontanamento deve avvenire solo nei casi di estremo pericolo". Questo evento sottolinea la crescente sensibilità e preoccupazione dell'opinione pubblica riguardo alle procedure di allontanamento dei minori, evidenziando la necessità di un approccio più umano e attento alle dinamiche familiari, garantendo sempre e comunque il benessere dei bambini ma valutando con estrema cautela ogni decisione che possa interrompere legami affettivi fondamentali. La speranza di un ritorno alla normalità per Nathan e i suoi figli resta viva, alimentata da questi progressi e dalla mobilitazione civile

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

ilmessaggeroit /  🏆 19. in İT

Nathan Palmoli Ricongiungimento Familiare Allontanamento Minori Perizie Psicologiche

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Crans-Montana, si aggrava la posizione del Comune: altri quattro indagatiCrans-Montana, si aggrava la posizione del Comune: altri quattro indagatiSaranno interrogati dagli inquirenti e dagli avvocati delle parti civili in una serie di audizioni già programmate dall'11 maggio al 3 giugno
Read more »

Crans Montana, altri quattro indagati nel Comune: accusati di lesioni e omicidio colposiCrans Montana, altri quattro indagati nel Comune: accusati di lesioni e omicidio colposiSale così a 13 il numero totale degli indagati: undici sono politici o funzionari comunali, che si aggiungono a Jacques e Jessica Moretti, proprietari del Constellation. Le accuse nei loro confronti sono di incendio, lesioni e omicidio colposi.
Read more »

Si aggrava la posizione del Comune Crans-Montana, altri quattro indagatiSi aggrava la posizione del Comune Crans-Montana, altri quattro indagatiSalgono ora a tredici, per incendio, lesioni e omicidio colposi (ANSA)
Read more »

Schlein a Barcellona: 'Il tempo delle destre è finito'Schlein a Barcellona: 'Il tempo delle destre è finito'Leader Pd al vertice dei progressisti con Sanchez, agenda comune nel Mondo (ANSA)
Read more »

Bimbo di 7 anni morto annegato nella piscina delle Terme di Suio: «Forse risucchiato da un bocchettone». I drammatici soccorsi e il decessoBimbo di 7 anni morto annegato nella piscina delle Terme di Suio: «Forse risucchiato da un bocchettone». I drammatici soccorsi e il decessoUn bambino di sette anni è morto a Suio Terme, nel comune di Castelforte, mentre si...
Read more »

Isner contro i premi di Miami: 'Ho guadagnato di più nel 2018 di Sinner nel 2026'Isner contro i premi di Miami: 'Ho guadagnato di più nel 2018 di Sinner nel 2026'Il tennista John Isner critica aspramente la diminuzione dei premi per i finalisti dei Masters 1000, citando il suo successo a Miami nel 2018 come termine di paragone. Evidenzia una situazione paradossale dove il montepremi totale è aumentato, ma la quota del vincitore è diminuita, a differenza degli Slam e di altri tornei che registrano incassi record.
Read more »



Render Time: 2026-04-19 01:28:39