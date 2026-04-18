Nathan e famiglia: un nuovo capitolo si apre a Palmoli, in attesa del ritorno a casa

Nathan e i suoi figli si preparano a un nuovo inizio in un'abitazione offerta dal Comune di Palmoli, mentre si attendono i risultati delle perizie psicologiche e la riqualificazione del casolare nel bosco. Nel frattempo, una manifestazione nazionale a Pescara chiede maggiore attenzione ai casi di allontanamento dei minori.

Verso un nuovo inizio per Nathan e la sua famiglia. La "casetta di nonna Gemma", il b&b messo gratuitamente a disposizione dall'imprenditore Armando Carusi, che per mesi ha rappresentato un rifugio sicuro per i tre bambini, ora lascia spazio a una nuova prospettiva. Questa temporanea dimora aveva offerto la speranza di un futuro ricongiungimento familiare , un obiettivo che, ad oggi, non si è ancora concretizzato.

L'attenzione si sposta ora su una sistemazione più definitiva: Nathan e i suoi figli si trasferiranno in un'abitazione concessa dal Comune di Palmoli per un periodo di due anni. Questa casa, completamente attrezzata e pronta ad accogliere la famiglia, è pensata per accompagnare il loro ritorno a una vita unita e ricominciare. Le operazioni di trasferimento degli effetti personali dei bambini, che da cinque mesi risiedono in una casa famiglia di Vasto a seguito della sospensione della responsabilità genitoriale, sono iniziate ieri. Questo gesto di Nathan testimonia l'attesa e il desiderio di creare un ambiente sereno e accogliente, in previsione di una possibile svolta positiva. Il tutto è in attesa della riqualificazione del casolare nel bosco, attualmente giudicato non idoneo ad ospitare minori. I lavori di bioedilizia, il cui progetto è in fase di deposito presso l'ufficio tecnico del Comune di Palmoli, segnano un passo importante verso la riqualificazione. L'iter autorizzativo è prossimo alla conclusione e si auspica una rapida approvazione per permettere alla famiglia di fare ritorno in un contesto stabile e adeguato. Sul piano giudiziario e tecnico, venerdì scorso si è concluso un passaggio cruciale: le perizie psicologiche sui bambini. Le valutazioni, condotte dalla testista Valentina Garrapetta e dalla consulente tecnica d'ufficio Simona Ceccoli, mirano ad analizzare le condizioni attuali dei minori, il loro sviluppo cognitivo e a identificare le principali figure di riferimento affettivo. I test, della durata di circa tre ore, sono stati seguiti da una fase di osservazione diretta, con la presenza della consulente di parte della famiglia, Martina Aiello, dell'avvocata Danila Solinas e di un interprete. Il deposito della perizia è previsto a breve, presumibilmente dopo il 25 aprile, e costituirà un momento determinante per le decisioni future. Si attende inoltre la relazione delle valutazioni psicologiche su Nathan e Catherine e la pronuncia della Corte di Appello dell'Aquila sul reclamo presentato dai difensori della coppia anglo-australiana. Ieri a Pescara si è svolta la manifestazione nazionale "Dal bosco al sottobosco", organizzata da Sos Bambini Italia, a sostegno di Nathan e Catherine e di tutte le famiglie che affrontano casi di allontanamento dei figli. I manifestanti hanno scandito slogan come "Chi sbaglia deve pagare" e "È ora di dire basta alla tortura per le famiglie. L’allontanamento deve avvenire solo nei casi di estremo pericolo". Questo evento sottolinea la crescente sensibilità e preoccupazione dell'opinione pubblica riguardo alle procedure di allontanamento dei minori, evidenziando la necessità di un approccio più umano e attento alle dinamiche familiari, garantendo sempre e comunque il benessere dei bambini ma valutando con estrema cautela ogni decisione che possa interrompere legami affettivi fondamentali. La speranza di un ritorno alla normalità per Nathan e i suoi figli resta viva, alimentata da questi progressi e dalla mobilitazione civile





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