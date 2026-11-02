Nati in Italia 2025: la riscoperta dei nomi classici da parte di Istat

Istat 2025: Leonardo e Sofia dominano le classifiche. Abbandonati i nomi stranieri, i genitori italiani scelgono nomi storici e classici radicati nella tradizione.

La classifica dei nomi più diffusi in Italia per il 2025, elaborata dall' Istat, segna un netto cambio di rotta nelle scelte onomastiche dei genitori. Il dato, basato sul contatore dei nomi per anno di nascita, evidenzia un deciso ritorno alle radici familiari e alla tradizione locale. Nonostante la presenza di nomi a chiara tendenza esterofila come Kevin, Liam e Chanel, selezionati da alcune coppie per i propri figli, la loro incidenza numerica risulta troppo esigua per influenzare le prime posizioni della classifica nazionale.

Leonardo e Sofia ai vertici delle classifiche

Al primo posto della classifica maschile troneggia incontrastato il nome Leonardo, scelto per quasi 5.900 neonati. Questa scelta rappresenta il 3,23% del totale dei maschi nati in Italia nell'anno in esame. A brevissima distanza dai leader, occupano le posizioni successive Edoardo e Tommaso, confermando la stabilità di appelli sonori e storici nel panorama onomastico italiano. La graduatoria continua con una sequenza di nomi che riflettono gusti consolidati e preferenze familiari di lungo periodo.

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Sul fronte femminile, la situazione mostra dinamiche simili per quanto riguarda la preferenza verso nomi di lunga tradizione. La bambina più scelta per il 2025 è Sofia, con oltre 4.300 nuove iscritte anagrafe. Alla sua seguono Aurora e Ginevra, che chiudono il podio femminile. La classifica prosegue con altre denominazioni classiche come Vittoria, Beatrice, Giulia, Matilde, Ludovica, Alice e Camilla, posizionando Andrea al decimo posto tra i maschietti. Questa distribuzione denota una coerenza culturale notevole tra i genitori.

Assenza di nomi stranieri e influenze Hollywood

Osservando l'intera classifica, l'elemento più saliente è la totale assenza di nomi di derivazione straniera o di ispirazione proveniente dal mondo dello spettacolo. La pubblicazione Istat racconta una storia fatta di letteratura e cultura nazionale, suggerendo le origini degli appellativi scelti. Nomi come Edoardo, Alessandro e Riccardo evocano la storia, mentre Francesco, Lorenzo e Giulia richiamano i grandi classici della letteratura. Anche la tradizione biblica è ben rappresentata, con presenze come Tommaso, Gabriele, Mattia e Sofia, quest'ultimo richiamo alla sapienza greca.

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Questi appellativi, che hanno attraversato varie generazioni, rimangono evocativi del fascino di un passato capace di adattarsi al presente. La moda di seguire i trend oltreoceano o quelli delle star del jet-set internazionale sembra aver esaurito la propria tenuta. In un mondo sempre più globalizzato, numerosi genitori scelgono consapevolmente nomi radicati nella cultura italiana, rifiutando le mode passeggere. Questa scelta rappresenta una forma di resistenza culturale attraverso la semplice pratica dell'intestazione anagrafica.

Recupero dei bisnonni e nuova estetica dei nomi

Si registra una differenza notevole rispetto al passato nelle modalità di recupero dei nomi familiari. Mentre in precedenza si sceglieva direttamente il nome del nonno, oggi si recuperano quelli dei bisnonni, andando a pescare più a ritroso nelle pagine della tradizione. L'assenza di nomi come Giuseppe, Antonio, Giovanni e Maria, diffusissimi nelle generazioni precedenti, conferma questa dinamica. Oggi questi appelluni appaiono decisamente insoliti per i neonati, indicando un salto generazionale preciso nelle scelte parentali.

I genitori preferiscono i nomi dei propri padri e madri, scavalcando una generazione e attingendo dall'archivio del primo Novecento o della letteratura classica. Questo fenomeno dimostra che il recupero della tradizione è diventato una precisa scelta estetica, piuttosto che un dovere familiare un tempo considerato inderogabile. Il trionfo di nomi come Edoardo, Tommaso, Ginevra, Beatrice e Matilde conferma che la nostalgia viene filtrata attraverso un gusto moderno. La commedia romantica italiana sembra aver trovato la sua perfetta illustrazione nella scelta di questi nomi, con riferimenti a titoli come Noi, un po' meglio, interpretati da Elio Germano e Maria Chiara Giannetta.