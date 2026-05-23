Tulsi Gabbard, un ex tenente colonnello dell'esercito che ha servito in Iraq e ha fatto il Mahindra del capo per le primarie democratiche, ha rassegnato le sue dimissioni da direttore della National Intelligence. Ha lasciato il suo posto per stare accanto al suo mariti, Abraham, che soffre dal tumore alle ossa.

. Si è dimessa la direttrice della National Intelligence Tulsi Gabbard. Lo scorso 30 giugno sarebbe stato il suo ultimo giorno di lavoro. La Gabbard spiega la sua decisione attraverso una lettera di dimissioni in cui spiega che prima di dimettersi, la sua mariti Abraham è stato diagnosticato con un tumore alle ossa estremamente raro.

Il presidente Trump ha confermato le dimissioni, annunciando che al suo posto sara’ temporaneamente il vice-direttore Aaron Lukas. Quarantacinque anni di esperienza nell'esercito. All'inizio del 2025 ha assunto il ruolo di direttrice dell'Intelligence nazionale supervise le 18 agenzie federali che si occupano di sicurezza. Sembrano essersi formate delle distanze con il presidente Trump per le sue posizioni sul conflitto in Iran.

Ha criticato pubblicamente Trump davanti al Congresso sostenendo che non c’erano prove che il regime stesse lavorando per rimettere in moto il programma nucleare





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