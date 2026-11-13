Nations League: Germania rischia retrocessione e sorteggio Euro 2028 si avvicina

La Germania deve vincere per evitare la retrocessione e il sorteggio per gli Europei 2028. Analisi completa delle dinamiche e delle prospettive per le nazionali europee.

La Germania affronta un momento decisivo nella UEFA Nations League, dove una singola sconfitta potrebbe compromettere la sua permanenza nella massima divisione. Di conseguenza, la nazionale tedesca si trova sotto forte pressione in vista della partita contro la Serbia, un match che definisce il destino della squadra e influenza indirettamente la fase finale del torneo. Il contesto generale è quello di una quinta giornata cruciale per determinare le qualificazioni ai quarti di finale e le dinamiche di promozione e retrocessione tra le leghe.

Dinamiche del girone e obiettivi tedeschi

La Germania entra in questa giornata con un vantaggio di cinque punti rispetto alla Serbia, ma deve assolutamente evitare di perdere contro i balcanici per non retrocedere direttamente in Lega B. L'obiettivo principale dei tedeschi è qualificarsi ai quarti di finale, una posizione che garantirebbe loro un percorso privilegiato verso le qualificazioni ai Mondiali e agli Europei. Se la Germania perde contro la Serbia e l'Olanda non perde contro la Grecia, i tedeschi verranno esclusi dai quarti di finale, un risultato che rappresenterebbe un fallimento significativo per la squadra.

Also read Sondaggio 2028: Vance, Rubio, Ossoff e Buttigieg in testa tra i candidati alla Casa Bianca

Il match decisivo si gioca stasera, e il risultato di questa sfida avrà ripercussioni immediate sulla classifica finale del girone. La Serbia, dal canto suo, cerca di migliorare il proprio posizionamento, ma non potrà raggiungere i quarti di finale se non vincerà contro la Germania, finendo comunque quarta del girone in caso di sconfitta o pareggio. La dinamica crea un palcoscenico ad alta tensione dove ogni errore tecnico o tattico potrebbe costare caro a entrambe le squadre, in particolare alla Germania che deve gestire il peso della favoritas.

Situazione del girone: Olanda e Grecia in corsa

Al vertice del girone, l'Olanda e la Grecia sono appaiate a quota otto punti, creando una situazione di grande equilibrio. L'Olanda può qualificarsi ai quarti di finale già stasera se riesce a battere la Grecia, a condizione che la Germania non vinca la propria partita. In alternativa, gli olandesi passano al turno successivo se pareggiano e la Germania viene sconfitta dai serbi. Questa doppia condizione rende il match contro la Grecia un vero e proprio spareggio interno per la squadra olandese.

Advertisement

La Grecia ha una strada più complessa da percorrere per conquistare il primo posto e qualificarsi direttamente ai quarti come capolista. Per farlo, la squadra ellenica deve battere l'Olanda, un obiettivo ambizioso ma non impossibile. Se il match si risolvesse in un pareggio, la Grecia si classificherebbe comunque tra le prime due e accederà ai quarti solo se la Germania non dovesse battere la Serbia. Questa possibilità mantiene la Grecia viva nella lotta per il titolo, anche se le sue aspettative dipendono fortemente dai risultati incrociati.

Impatto sul sorteggio Euro 2028 e dinamiche delle leghe

La UEFA Nations League non è solo un torneo in sé, ma funge da chiave di accesso privilegiato alle qualificazioni per i Mondiali e gli Europei. Il prossimo 6 dicembre a Belfast, nella capitale del Nord Irlanda, si terrà il sorteggio ufficiale per gli Europei 2028. Quel giorno, tutte le 54 nazionali europee saranno divise in 12 gruppi, dove solo le prime dodici classificate e le otto migliori seconde accedono direttamente alla fase finale. Il restante accesso avviene tramite una complessa girandola di playoff.

La classifica finale della Nations League determina le teste di serie per questo sorteggio cruciale. Le dodici teste di serie saranno costituite dalle quattro prime, dalle quattro seconde e dalle quattro terze classificate nei rispettivi gironi della massima divisione. Il quarto posto, invece, corrisponde alla seconda fascia di sorteggio, influenzando significativamente la difficoltà dei gironi di qualificazione. Per questo motivo, ogni punto guadagnato o perso in questa fase del torneo ha un valore che va ben oltre la semplice sopravvivenza nella Lega A.

Analisi degli altri gironi: Svizzera, Islanda e Slovacchia

Oltre al girone principale ad alta tensione, altre nazionali devono gestire scenari delicati per la propria permanenza nelle leghe superiori. In un'altra competizione parallela, la Svizzera si è già classificata matematicamente tra le prime due posizioni, ma cerca di confermare il primo posto evitando la sconfitta contro la Slovenia. La Slovenia, a sua volta, può confermare la sua posizione tra le prime due solo vincendo contro la Svizzera o in caso di pareggi multipli che favoriscano le sue posizioni relative. La Scozia, con quattro punti, non può essere promossa se perde o se la Slovenia vince, mentre si salva se evita la sconfitta contro la Macedonia del Nord.

Advertisement

Nel girone dell'Islanda, la situazione è ancora più fluida e dipende da combinazioni multiple. L'Islanda chiuderà al primo posto e sarà promossa solo se batterà la Bulgaria e contemporaneamente l'Estonia non batterà il Lussemburgo. La squadra islandese si confermerà tra le prime due anche se vince la propria partita, oppure se pareggia e il Lussemburgo non riesce a battere l'Estonia. L'Estonia ha le sue specifiche opportunità, potendo confermarsi tra le prime due se batte il Lussemburgo e la Bulgaria non supera l'Islanda, ma non potrà mai chiudere al primo posto in caso di mancata vittoria se l'Islanda vince.

La Bulgaria ha un margine di manovra molto ristretto, non potendo classificarsi tra le prime due se non batte l'Islanda e contemporaneamente l'Estonia batte il Lussemburgo. Il Lussemburgo, con tre punti, rischia di essere fuori dalle prime due posizioni se non batte l'Estonia. Parallelamente, nella classifica della Slovacchia, la squadra slovacca viene promossa come prima del girone se evita la sconfitta contro le Isole Faroe, avendo già la certezza di classificarsi tra le prime due. Le Isole Faroe non potranno conquistare il primo posto se non batterranno la Slovacchia, mentre la Moldavia non può più chiudere al primo posto.

Il Kazakistan, con due punti, non potrà raggiungere gli spareggi della Lega B/C se non batterà la Moldavia, un match che diventa fondamentale per la sua sopravvivenza in ambito internazionale. Le regole generali prevedono che le squadre vincitrici dei gironi vengano promosse nella Lega superiore, mentre le seconde disputano gli spareggi di leghe intermedie. Le squadre al terzo e quarto posto, a seconda della lega di appartenenza, o rimangono nella divisione corrente o retrocedono, giocando quindi match di salvezza o di promozione che definiscono il calcio europeo per i mesi a venire. Questa struttura complessa rende ogni partita della Nations League un evento di altissima importanza strategica.