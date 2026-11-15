Nations League: Italia eliminata, Belgio e Francia ai quarti

L'Italia è eliminata dalla Nations League dopo la sconfitta contro il Belgio. Ai quarti accedono le prime due di ogni girone: ecco le squadre qualificate e le prossime tappe del torneo.

L' Italia ha perso la sua posizione nel torneo europeo e non raggiungerà i quarti di finale della Nations League. La sconfitta della Nazionale Italia na contro il Belgio ha chiuso definitivamente la partita per il passaggio del turno, permettendo al Belgio e alla Francia di accedere alla fase successiva.

Gli Azzurri, che avevano iniziato il girone in posizione favorevole, sono scivolati dal secondo al terzo posto nel proprio gruppo a seguito di questo risultato.

Quali squadre accedono ai quarti di Nations League

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I quarti di finale della Nations League sono riservati alle prime due classificate dei quattro gironi della Lega A. Il Belgio e la Francia sono le squadre che hanno chiuso al primo e al secondo posto nel Gruppo A1, accedendo direttamente alla fase successiva. L'Italia ha perso la qualificazione nonostante avesse bisogno solo di un pareggio nell'ultima giornata per raggiungere l'obiettivo. Il successo della Francia contro la Turchia ha sancito l'eliminazione degli Azzurri.

La situazione degli altri gironi del torneo

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Altri gironi hanno già emesso i loro verdetti con certezza matematica. Nel Gruppo A3, Inghilterra e Spagna hanno chiuso a quindici punti a testa e si qualificheranno a braccetto ai quarti di Nations League. Nel Gruppo A4, il Portogallo è già matematicamente qualificato nonostante la sconfitta contro la Danimarca. La Danimarca giocherà l'accesso contro la Norvegia, dove basterà non perdere. L'Olanda, prima nel Gruppo A2, deve almeno pareggiare contro la Germania per qualificarsi. La Germania ha bisogno di una vittoria, ma un pareggio permetterebbe l'accesso solo se la Grecia perdesse contro la Serbia. La Grecia potrebbe accedere facendo lo stesso risultato dei tedeschi contro l'Olanda.

Date e calendario delle prossime fasi

L'andata dei quarti di Nations League è in programma tra il 25 e il 27 marzo 2027, mentre il ritorno sarà disputato tra il 28 e il 30 marzo. Le quattro vincenti di questi scontri diretti accederanno alla fase finale, che si svolgerà tra il 9 e il 13 giugno 2027. La sede delle Finals non è ancora stata scelta. La fase finale includerà semifinali, finale per il terzo posto e la finale per il titolo europeo.