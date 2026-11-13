Nations League, l'Italia si qualifica ai quarti con un pareggio contro il Belgio

Con 10 punti in vetta al Gruppo A1, l'Italia vede i quarti di Nations League: basta un pareggio domenica 15 novembre a Bruxelles contro il Belgio.

La Nazionale italiana di calcio ha ancora il proprio destino nelle mani nella Nations League. Dopo la vittoria sulla Francia, decisa dalla doppietta di Pio Esposito e dal gol di Frattesi, gli Azzurri si trovano in vetta al Gruppo A1 insieme ai transalpini, con 10 punti. L'ultima partita del girone si giocherà domenica 15 novembre a Bruxelles, dove l'Italia affronterà il Belgio, fermo a quota 9.

Il quadro della classifica è favorevole all'Italia per due motivi precisi: lo scontro diretto con la Francia è stato vinto dagli Azzurri e la differenza reti è migliore. Per questo la sfida contro il Belgio rappresenta l'ultimo passaggio decisivo per conquistare l'accesso alla fase a eliminazione diretta della competizione.

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Come funziona la classifica del Gruppo A1

All'Italia basta un pareggio per qualificarsi ai quarti di finale della Nations League, senza dover attendere il risultato della Francia. Il criterio decisivo è il vantaggio negli scontri diretti, che colloca la Nazionale italiana davanti ai transalpini nonostante la parità di punti.

Il Belgio, con 9 punti, è l'avversario che può insidiare il primo posto e perfino il passaggio del turno. Una sconfitta degli Azzurri a Bruxelles complicherebbe seriamente i piani della squadra di casa, che rischierebbe di essere superata proprio dai belgi nella corsa per la qualificazione.

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La vittoria, invece, garantirebbe il primo posto nel girone. In questo scenario l'Italia chiuderebbe la fase a gironi nel migliore dei modi, con il vantaggio più ampio possibile sulle altre squadre del raggruppamento.

Gli scenari possibili per l'Italia contro il Belgio

Il pareggio è sufficiente per l'Italia, mentre la vittoria porta al primo posto e la sconfitta mette a rischio la qualificazione. Gli Azzurri, quindi, possono affrontare la partita di Bruxelles con tre risultati utili su tre esiti possibili, anche se con obiettivi diversi.

La partita contro la Francia ha già dato alla squadra fiducia e consapevolezza. Le due reti di Pio Esposito e il gol di Frattesi hanno rilanciato le ambizioni del gruppo, che ora deve chiudere il lavoro iniziato nel precedente incontro con la stessa determinazione.

Il Belgio arriva all'appuntamento con 9 punti e con la necessità di vincere per tenere vive le proprie speranze. Questo significa che la sfida sarà aperta e che l'Italia dovrà gestire con attenzione ogni fase della partita, senza concedere spazi agli avversari.

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Cosa cambia per i tifosi e cosa succede dopo

Per i tifosi italiani la partita di domenica 15 novembre a Bruxelles è decisiva, perché determina se la Nazionale proseguirà direttamente verso la fase a eliminazione diretta. Un pareggio basta per staccare il pass, mentre una vittoria rafforza il primo posto del girone.

Il calendario della Nations League prevede che le squadre qualificate accedano alla fase successiva, quella dei quarti di finale. La chiusura del Gruppo A1 a Bruxelles è quindi il momento in cui si decide il percorso dell'Italia nella competizione, con conseguenze dirette sulle prossime sfide.