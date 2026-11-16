Svizzera, Islanda e Slovacchia conquistano la promozione in League A. La Germania domina l'Olanda 5-0, mentre la Grecia chiude terza nel gruppo B2.

Il ciclo di qualificazioni della UEFA Nations League ha registrato un'intensa giornata di finali di girone, caratterizzata da decisioni cruciali per il futuro delle selezioni partecipanti. La Svizzera ha raggiunto la promozione in League A vincendo il gruppo B1 con un totale di 16 punti. Parallelamente, Islanda e Slovacchia hanno assicurato l'accesso alle categorie superiori provenienti direttamente dalla League C. Questi risultati chiudono definitivamente la fase a gironi con un bilancio preciso di promozioni e qualificazioni ai turni successivi.

Gruppo B2: Germania e Olanda ai quarti di finale

La Germania e l'Olanda si sono qualificate ai quarti di finale della competizione dopo aver completato un girone dominato da una classifica estremamente bilanciata. Entrambe le nazionali hanno concluso la fase preliminare accumulando esattamente 11 punti ciascuna. La differenza nel rendimento finale è stata determinata dagli scontri diretti e dalla differenza reti, elementi che hanno separato le due formazioni dalla Grecia. I tedeschi hanno chiuso la propria avventura nel girone con una prestazione schiacciante contro gli avversari olandesi.

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La nazionale tedesca ha inflitto un pesante 5-0 alla selezione dell'Olanda in quella che è stata definita una sfida senza storia. Le reti sono state realizzate da Scherhant, Schlotterbeck e Gruda, a cui si è aggiunta una doppietta decisiva di Wirtz. Nonostante l'inizio non entusiasmante del torneo sotto la guida tecnica di Xavi, la squadra ha mantenuto la rotta per assicurare il passaggio del turno. La vittoria consolidava il ruolo dei tedeschi nella parte alta della classifica finale.

Dall'altra parte del campo, la Grecia non è riuscita a evitare il terzo posto nonostante la vittoria casalinga contro la Serbia. La formazione greca ha vinto per 1-0 grazie al gol di Masouras, ma il risultato non è bastato per superare le avversarie. La differenza di reti negli scontri diretti contro Germania e Olanda ha impedito alla Grecia di accedere alla fase successiva. La delusione è stata dunque amara per una squadra che aveva puntato molto sulla propria capacità competitiva interna.

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La Svizzera domina il gruppo B1 e sale in League A

La Svizzera ha chiuso il percorso della League B1 con la vetta del gruppo, ottenendo la promozione diretta in League A. La nazionale elvetica ha totalizzato 16 punti, dimostrando costanza e superiorità tecnica rispetto alle avversarie. Il successo contro la Scozia, arrivato con un netto 4-0, ha certificato matematicamente il primo posto e l'ascesa di categoria. Questo risultato rappresenta un traguardo importante per il calcio svizzero in questo ciclo competitivo internazionale.

La partita tra Svizzera e Scozia è stata risolutiva e le marcature sono arrivate con discreto anticipo nel corso dell'incontro. La rete che ha aperto le marcature è stata un'autorete di Ferguson, calciatore del Bologna, che ha dato il via al successo elvetico. La prestazione complessiva ha messo in luce la solidità tattica della squadra e la capacità di chiudere le partite in modo netto. La promozione in League A garantirà alla Svizzera avversarie di livello superiore nella prossima edizione del torneo.

Altre promozioni e i risultati dalla League C

Oltre alle conferme dai gironi superiori, anche dalla League C sono arrivate le notizie di due nuove promozioni. Islanda e Slovacchia hanno concluso il loro cammino nella fase a gironi con successo, assicurandosi l'accesso alle categorie immediatamente superiori. I risultati consolidano la posizione di queste nazionali nel panorama calcistico europeo e le proiettano verso sfide più impegnative nel prossimo ciclo.

La Slovenia ha concluso la sua partecipazione in questa fase a gironi con un'eliminazione che non le ha consentito la promozione diretta. La selezione slovena ha perso 0-3 in trasferta contro la Macedonia del Nord, un risultato che l'ha privata della strada agevole per l'ascesa. Tuttavia, la squadra non è stata ancora eliminata da ogni possibilità di miglioramento, poiché le attende un percorso attraverso i playoff per tentare la promozione. Questa opportunità rimane l'ultimo step per le squadre non qualificate direttamente.

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Il girone ha chiuso con altre partite che hanno confermato gli equilibri generali della competizione. Tra i risultati minori, Gibilterra e Malta hanno concluso il proprio incontro con un pareggio per 1-1. Questo risultato riflette la competitività anche tra le nazionali con minore peso tattico, garantendo che ogni partita offra spunti di analisi tecnica. La struttura della Nations League continua a premiare la costanza e la precisione nel dettaglio delle prestazioni tecniche.