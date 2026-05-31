Natisone, due anni dopo: la commemorazione e l'attesa del processo

A due anni dalla tragedia del Natisone, familiari e amici ricordano Patrizia, Bianca e Cristian sul Ponte Romano di Premariacco. Intanto il processo per omicidio colposo entra nel vivo il 4 giugno.

Due anni dopo la tragedia del torrente Natisone , il dolore delle famiglie e degli amici delle tre giovani vittime, Patrizia, Bianca e Cristian, non si è affievolito.

Il 31 maggio 2024, i tre ragazzi, di 25 anni, rimasero intrappolati dall'improvvisa piena del torrente mentre facevano una passeggiata. Nonostante i disperati tentativi di soccorso, furono tragicamente travolti dall'acqua. I filmati registrati dagli smartphone dei passanti, che documentarono in diretta l'impotenza dei vigili del fuoco, sconvolsero l'opinione pubblica e sollevarono interrogativi sulla gestione dell'emergenza.

A due anni esatti da quella data, familiari e amici si sono ritrovati sul Ponte Romano di Premariacco, in provincia di Udine, per una commemorazione carica di emozione. Hanno deposto fiori e letto messaggi di ricordo, mentre il rumore del torrente sembrava riecheggiare il grido di aiuto di quei momenti. Il sindaco e alcune autorità locali hanno partecipato, sottolineando l'importanza di non dimenticare e di fare chiarezza sulle responsabilità.

La commemorazione giunge a pochissimi giorni da uno snodo fondamentale sul fronte dell'inchiesta giudiziaria. Il 4 giugno 2026, il processo in corso davanti al Tribunale di Udine entrerà ufficialmente nel vivo. In quell'occasione verranno ascoltati i primi testimoni, chiamati a ricostruire minuziosamente la catena dei soccorsi e tutte le fasi che precedettero il tragico evento. Sul banco degli imputati compaiono persone che dovranno rispondere dell'accusa di omicidio colposo.

Le indagini hanno cercato di accertare se vi siano state negligenze o ritardi nei soccorsi, e se le allerte meteo fossero state adeguatamente considerate. Le famiglie delle vittime chiedono giustizia e verità, nella speranza che simili tragedie possano essere evitate in futuro. Il processo è seguito con grande attenzione dai media locali e nazionali, e rappresenta un caso emblematico della gestione delle emergenze in zone a rischio idrogeologico.

La tragedia del Natisone ha acceso i riflettori sul problema delle piene improvvise, fenomeno sempre più frequente a causa dei cambiamenti climatici. In Friuli Venezia Giulia, diverse associazioni ambientaliste hanno chiesto maggiori investimenti nella prevenzione e nella messa in sicurezza dei corsi d'acqua. Intanto, la comunità di Premariacco cerca di elaborare il lutto, ma la ferita resta aperta.

I genitori di Patrizia, Bianca e Cristian hanno costituito un comitato per tenere viva la memoria dei loro figli e promuovere campagne di sensibilizzazione sulla sicurezza lungo i torrenti. Il processo in tribunale è solo l'ultimo capitolo di una vicenda che ha segnato profondamente il territorio. Mentre la data del 4 giugno si avvicina, l'attenzione è tutta concentrata sulle aule di giustizia, dove si cercherà di dare un nome alle colpe e una pace ai cuori spezzati





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