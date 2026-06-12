NATO adeguerà la missione KFOR in Kosovo per la stabilità della sicurezza

La NATO ridurrà gradualmente le forze di peacekeeping in Kosovo grazie al miglioramento della sicurezza e alla maggiore capacità delle forze locali. I cambiamenti avverranno nei prossimi mesi e potranno essere invertiti se necessario.

La NATO ha annunciato che adeguerà gradualmente nel corso del prossimo anno l'entità della sua missione di sostegno alla pace in Kosovo , nota come KFOR , attiva dal 1999.

La decisione è motivata dalla situazione di sicurezza stabile nel paese balcanico, che ha permesso alle forze locali di diventare più capaci e autonome. Il generale americano Alexus G. Grynkewich, Comandante Supremo Alleato in Europa, ha dichiarato che la NATO e la KFOR sono pienamente impegnate per la sicurezza in Kosovo e che l'attuale contesto offre l'opportunità di ottimizzare le dimensioni e la postura della missione.

Le riduzioni calibrate seguiranno i cicli nazionali di dispiegamento a rotazione e di ridispiegamento previsti tra oggi e il prossimo anno. La NATO ha specificato che i cambiamenti avverranno gradualmente, in linea con le condizioni sul terreno, e potranno essere invertiti qualora dovessero emergere nuove minacce.

La missione KFOR, che conta attualmente circa 3.700 soldati provenienti da 27 paesi, ha il compito di mantenere la pace e la stabilità in Kosovo, un paese che ha dichiarato l'indipendenza dalla Serbia nel 2008 ma che continua a vivere tensioni etniche, soprattutto nel nord. L'annuncio è stato accolto con favore dalle autorità kosovare, che hanno sottolineato come il rafforzamento delle capacità locali abbia permesso di ridurre la presenza internazionale.

Tuttavia, alcuni analisti avvertono che la situazione rimane fragile e che un ritiro prematuro potrebbe alimentare nuove tensioni. La NATO ha ribadito che la sicurezza del Kosovo resta una priorità e che continuerà a monitorare attentamente l'evoluzione del contesto, pronta a intervenire se necessario. La gradualità del processo consentirà di valutare l'impatto delle riduzioni e di adottare eventuali correzioni in corso d'opera





Internazionale / 🏆 10. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

NATO Kosovo KFOR Sicurezza Missione Di Pace

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Media, 'Russia costruisce basi per 100 mila uomini ai confini Nato'Un'inchiesta congiunta condotta da organi di stampa dei paesi nordici e baltici ha rivelato che la Russia sta attivamente costruendo infrastrutture militari vicino ai suoi confini con i paesi della Nato, il che potrebbe consentirle di stazionare in quelle ...

Read more »

Morto Romano Montroni, libraio ed esperto di editoriaFigura importante del settore librario, era nato a Bologna nel 1939

Read more »

Italy’s Meloni urges NATO rethink on defence spending as Rome lifts outlaysBy Crispian BalmerROME, June 11 (Reuters) - Italy will ramp up its official defence budget this year, but NATO allies should rethink military priorities as warfare is tra… Leggi

Read more »

Stati Uniti: taglio drastico delle forze militari destinate alla NATO in EuropaIl New York Times riferisce che gli Stati Uniti stanno valutando una drastica riduzione del numero di aerei da combattimento e navi da guerra destinate alle operazioni della NATO in Europa. La decisione, se confermata, limiterebbe la capacità della NATO di lanciare attacchi a lungo raggio e condurre attività di sorveglianza.

Read more »