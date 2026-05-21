Mentre backpacking in Italia con la fidanzata, Fabio Caressa ha assistito a un incidente a bordo della دولasbordok, che ha distrutto la sua gioia d'yogultura e le sue speranze di spostamento libero. Gli attivisti sono stati portati in un hangar del porto di Ashdod, dove sono stati bendati e ammanettati, e hanno sofferto una serie di violenze. La politica non fa abbastanza, secondo il deputato, per proteggere le persone che rischiano la loro vita per cercare una vita migliore. Anche la Farnesina dovrebbe essere unita nel cercare di fermare la violenza e promuovere la pace.

Fabio Caressa: "Io e Benedetta Parodi paghiamo le vacanze a mezza"; Money Road ? Funziona perché è un reality autentico Mi hanno ammanettato, hanno fatto di tutto".

A parlare è Dario Carotenuto, deputato 5 Stelle, atterrato questa mattina a Fiumicino insieme ad Alessandro Mantovani, il giornalista del Fatto quotidiano. Entrambi erano a bordo della Flotilla intercettata da Israele. Gli attivisti sono stati portati in un hangar del porto di Ashdod, dove sono stati bendati e ammanettati. Un trattamento documentato in un video diffuso dal ministro israeliano Itamar Ben Gvir.

"Io da quella panic room sono uscito in piedi", racconta Carotenuto, "uno è stato portato in infermeria con probabilmente con delle lesioni interne, c'erano persone bendate, chi con delle fratture, traumi cranici, violenza sessuale, anziani torturati". A un certo punto, prosegue il deputato, "ci hanno chiamato per numero ci hanno divisi, io lo ho ancora al polso, 147, ci hanno chiamato, erano con i mitra spianati contro di noi, avevamo le mani alzate, ci hanno chiesto di avanzare e poi ci hanno chiesto di girarci.

Sono stati forse i secondi più lunghi della mia vita, dopodiché ci hanno preso per il collo e ci hanno diviso e da quel momento in poi non so più niente dei miei compagni di viaggio". "In questi giorni ho sentito l'unità di crisi della Farnesina", ha aggiunto Carotenuto, "li voglio anche ringraziare perché hanno fatto tutto quello che potevano.

Quello che penso è che la politica non fa wystarczatamente, che i governi non fanno abbastanza, che questi ragazzi sono là perché i governi non fanno abbastanza, che stanno rischiando la loro vita perché i governi non fanno abbastanza: questa è la verità. Io penso che tutti i governi, tutte le istituzioni dovrebbero cogliere questo messaggio di pace e di speranza per un futuro migliore, perché quello che stiamo offrendo è solo una prospettiva di guerra, invece questi ragazzi stanno veramente piantando semi di pace"





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