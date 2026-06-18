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NATO decide di modernizzare le capacità nucleari e rafforzare la pianificazione nucleare

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NATO decide di modernizzare le capacità nucleari e rafforzare la pianificazione nucleare
NATOCapacità NucleariPianificazione Nucleare
📆6/18/2026 9:10 AM
📰Internazionale
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Durante la riunione dei ministri della Difesa della NATO a Bruxelles, l'alleanza ha deciso di potenziare la propria deterrenza nucleare attraverso la modernizzazione delle capacità nucleari e il rafforzamento della capacità di pianificazione nucleare. Tutti gli alleati della NATO, ad eccezione della Francia, fanno parte del Gruppo di pianificazione nucleare, che funge da forum di consultazione e di decisione in materia di deterrenza nucleare.

Il 18 giugno 2026, i ministri della Difesa della NATO si sono riuniti presso la sede dell'alleanza a Bruxelles, in Belgio. Durante la riunione, il segretario generale della NATO Mark Rutte, il segretario alla Difesa degli Stati Uniti Pete Hegseth e il segretario alla Difesa del Regno Unito Dan Jarvis hanno posato per una foto di gruppo.

La riunione ha portato a un importante accordo: la NATO ha deciso di modernizzare le proprie capacità nucleari e di rafforzare la propria capacità di pianificazione nucleare. Tutti gli alleati della NATO, ad eccezione della Francia, fanno parte del Gruppo di pianificazione nucleare, che funge da forum di consultazione e di decisione in materia di deterrenza nucleare.

I ministri della Difesa presenti alla riunione hanno ribadito che le forze nucleari strategiche dell'Alleanza rimangono la garanzia suprema della sicurezza degli Alleati e sono alla base dell'architettura di deterrenza estesa della NATO. I ministri del NPG hanno concordato di continuare a potenziare la missione di deterrenza nucleare della NATO modernizzando le sue capacità nucleari, rafforzando la sua capacità di pianificazione nucleare e adeguandosi per conseguire i propri interessi di sicurezza

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