Un'inchiesta rivela che la NATO ha organizzato incontri riservati con sceneggiatori, registi e produttori cinematografici per influenzare la percezione pubblica del blocco atlantico. L'iniziativa solleva preoccupazioni sulla propaganda e sull'indipendenza creativa.

La NATO , nell'ambito di una strategia comunicativa innovativa e potenzialmente controversa, ha intrapreso una serie di incontri con figure chiave del mondo cinematografico e televisivo.

L'obiettivo, secondo quanto emerso da un'inchiesta giornalistica, sarebbe quello di promuovere una narrazione favorevole al blocco atlantico attraverso il coinvolgimento di sceneggiatori, registi e produttori. Questi incontri, descritti come 'conversazioni informali', si sono svolti in diverse sedi strategiche, tra cui Los Angeles, Bruxelles e Parigi, e sono destinati a proseguire con un evento programmato per giugno a Londra.

L'iniziativa ha sollevato interrogativi e preoccupazioni tra alcuni degli invitati, i quali hanno espresso il timore di essere stati sollecitati a contribuire a una campagna di propaganda a favore della NATO. La natura riservata degli incontri, condotta sotto la regola di Chatham House che garantisce la libertà di utilizzo delle informazioni ma protegge l'identità dei partecipanti, alimenta ulteriormente le speculazioni e il dibattito pubblico.

Il primo incontro, tenutosi a Bruxelles nel 2024, ha visto la partecipazione di otto sceneggiatori, tra cui un autore e produttore esecutivo della celebre sitcom Friends. L'evento è stato organizzato in collaborazione con il Center for Strategic and International Studies (CSIS), un influente think tank con sede a Washington.

L'incontro ha fornito un'opportunità per discutere l'evoluzione della situazione della sicurezza in Europa e nel mondo, ma ha anche suscitato perplessità riguardo al ruolo dei creativi nel plasmare l'opinione pubblica su questioni geopolitiche. Si suggerisce che queste interazioni abbiano già portato allo sviluppo di almeno tre progetti cinematografici o televisivi, i cui contenuti sarebbero stati, almeno in parte, influenzati dalle conversazioni con i rappresentanti della NATO. Questa rivelazione solleva interrogativi sull'indipendenza creativa e sull'integrità del processo narrativo.

La strategia della NATO sembra riflettere una crescente consapevolezza dell'importanza della cultura e dei media nel definire la percezione pubblica delle questioni di sicurezza e difesa. L'iniziativa della NATO si inserisce in un contesto più ampio di crescente attenzione da parte dei governi verso il coinvolgimento dei leader culturali nel sostegno alle politiche di difesa.

Un rapporto pubblicato all'inizio del 2026 dal Centre for European Reform (CER) esortava i governi a collaborare con figure di spicco del mondo culturale per aumentare il sostegno pubblico a una maggiore spesa militare e per comunicare in modo più efficace la necessità di tali investimenti. Questo approccio suggerisce una strategia volta a 'raccontare meglio' la storia della difesa, cercando di superare la diffidenza o l'indifferenza dell'opinione pubblica.

Tuttavia, la natura stessa degli incontri con i cineasti, condotti in segreto e sotto la protezione dell'anonimato, solleva dubbi sulla trasparenza e sull'etica di tale approccio. La preoccupazione principale è che il coinvolgimento dei creativi possa portare a una distorsione della realtà e a una manipolazione dell'opinione pubblica, compromettendo la libertà di espressione e il dibattito democratico.

La questione solleva interrogativi fondamentali sul ruolo della cultura e dei media nella politica internazionale e sulla necessità di garantire l'indipendenza e l'integrità del processo creativo





Today_it / 🏆 12. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

NATO Hollywood Propaganda Cinema Sicurezza Internazionale

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Melanie Griffith: figlia d'arte, la lotta contro le dipendenze, i quattro matrimoni, 7 segretiL'attrice è protagonista di «Una donna in carriera», in tv sabato 2 maggio su La7 Cinema alle 10.25

Read more »

I segreti di longevità di Nikola Tesla: digiuno, camminate e qualche bizzarriaNikola Tesla è morto a 86 anni quando l'aspettativa di vita media era di 62. È stato scoperto quali sono stati i segreti della sua longevità.

Read more »

M5S, Conte: 'Mi devo operare'. Il leader si ferma, il messaggio di MeloniL'annuncio: 'Mi dispiace molto ma purtroppo dovrò annullare gli incontri più imminenti'

Read more »

Nato: 'In contatto con gli Usa per capire i dettagli sulla Germania''Sottolinea la necessità che l'Europa continui a investire di più nella difesa'. Madrid sul ritiro delle truppe Usa, 'Spagna alleato totalmente affidabile' (ANSA)

Read more »

I segreti di Oliver SacksSacks voleva essere un romanziere, ma anche diventare il “Galileo dell’interiorità” e scrivere l’equivalente neurologico dell’Interpretazione dei sogni di Freud Leggi

Read more »

Torna Milano Civil Week «Insieme» con fiducia: talk, incontri e laboratoriOltre venti talk e incontri, il primo dei quali con il cardinale Pierluigi Pizzaballa, e tanti laboratori con le realtà di Terzo settore per l'ottava edizione di Milano Civil Week, manifestazione dedicata alla cittadinanza attiva che il Corriere della Sera organizza a Milano: dal 7 al 10 maggio di nuovo a Palazzo...

Read more »