NATO Espande Patrol nel Mar Nero Dopo Attacchi Droni a Navi Commerciali

La NATO invia aerei e droni nel Mar Nero per contrastare gli attacchi russi alle navi commerciali. Romania e Bulgaria chiedono maggiore protezione contro le minacce navali.

La NATO ha annunciato l'invio di aerei da pattugliamento marittimo, radar e droni per rafforzare il suo fianco orientale nel Mar Nero. Questa decisione segue una serie di sette attacchi contro navi cargo nelle vicinanze delle acque di Romania e Bulgaria durante l'ottobre del 2026. L'azione militare mirata a proteggere le rotte commerciali è stata presa in risposta all'escalation delle ostilità che minacciano le nazioni membri.

Dettagli Operativi e Meccanismo della Difesa

La decisione dell'alleanza guidata dagli Stati Uniti di schierare nuove risorse di sorveglianza è stata motivata direttamente dagli eventi verificatisi tra fine ottobre e inizio novembre. Inizialmente, l'alleanza aveva già risposto a una prima ondata di attacchi, ma la situazione si è deteriorata rapidamente. Tre giorni dopo il primo annuncio, precisamente il 23 ottobre, un'altra nave è stata colpita proprio al di fuori delle acque territoriali rumene. Successivamente, nel corso della settimana seguente, una portacontainer greca è affondata a causa di droni navali nella zona economica esclusiva della Bulgaria. Queste azioni dimostrano come la guerra marittima in rapida espansione tra Russia e Ucraina stia creando una sfida significativa per la sicurezza europea.

Also read Antonelli nel mito di Ascari, l'ultimo trionfo italiano in bianco e nero

Ruolo di Russia e Posizioni degli Attori

Analisti militari e società di sicurezza marittima concordano sul fatto che questi attacchi siano di provenienza russa. Ambrey, una società specializzata in sicurezza marittima, ha indicato che il design del drone navale utilizzato nell'ultimo attacco corrisponde a una variante russa. Sidharth Kaushal, esperto senior del think tank RUSI con sede a Londra, ha definito l'evento innegabilmente un'escalation. La Russia, tuttavia, nega sistematicamente di aver preso di mira i vicini dell'Ucraina, sostenendo invece che siano i governi europei a alimentare il conflitto fornendo assistenza militare. Il ministero della Difesa russo non ha fornito commenti alla richiesta di informazione per questo articolo. Le navi colpite erano spesso ancorate vicino o in rotta verso un canale rumeno chiave utilizzato dall'Ucraina per le esportazioni.

Impatto Reale e Conseguenze Economiche

Le incursioni hanno un impatto diretto sulla stabilità economica e energetica della regione. Per la Romania, il Mar Nero è una via d'acqua cruciale per il commercio e ospita il progetto offshore Neptun Deep. Questo progetto renderà la Romania il più grande produttore di gas dell'Unione Europea a partire dal prossimo anno. A causa di questa importanza strategica, Neptun Deep è stato avvicinato da un drone navale ad agosto. L'escalation delle incursioni ha di fatto strangolato un importante canale per le esportazioni di grano e petrolio. Secondo Tomas Alexa, analista senior presso Ambrey Analytics, Russia e Ucraina hanno colpito complessivamente 317 mercantili tra maggio e ottobre. Questo numero rappresenta un aumento di oltre quattro volte rispetto alle 74 navi colpite nel semestre precedente.

Advertisement

Reazioni di Bucharest e Sofia

Le reazioni dei governi locali riflettono la preoccupazione per la propria sicurezza nazionale. Iulia Joja, direttrice del programma del Mar Nero presso l'Istituto per il Medio Oriente, ha affermato che la Russia sta testando le linee rosse occidentali, sapendo che l'Occidente adotterà le misure minime possibili. La Romania ha accusato la Russia di attacchi sistematici contro le navi civili, pur fermandosi all'attribuzione diretta di singoli incidenti per mancanza di prove forensi. Sofia non ha attribuito la colpa alla Russia, ma ha dichiarato che alcuni attacchi sembrano avvantaggiarla. Un alto funzionario rumeno ha sottolineato che è un momento in cui Moscovita potrebbe voler sfruttare la riassessatura della presenza militare statunitense in Europa, mentre Washington si concentra sulla Cina. Il ritiro di 1.000 soldati statunitensi dalla Romania lo scorso anno ha aumentato la percezione di vulnerabilità.

Prossimi Passi e Dispositivi Militari

Un funzionario NATO ha dichiarato che le azioni russe mirano a scoraggiare gli alleati dal sostenere l'Ucraina, definendo la minaccia seria e la commitment dell'alleanza ferrea. Tuttavia, esiste una chiara necessità di capacità anticorriere antideriva convenienti. L'alleanza ha già impegnato più di 40 miliardi di dollari per investire in tali capacità nei prossimi cinque anni. La Romania richiede con urgenza sistemi di intercettazione superficie-aria e radar per contrastare le minacce. L'analista Joja ha notato che l'offerta limitata di armi intercettratrici economiche, aggravata dalla guerra in Iran, rimane un problema centrale per l'Occidente. Nonostante il rafforzamento della presenza avanzata nei Baltici e in Polonia, la Romania non ha ricevuto lo stesso livello di investimento, lasciando dubbi sulla piena integrazione del Mar Nero negli impegni di difesa NATO.