L'alleanza militare dispiega un velivolo AWACS in Polonia in risposta al lancio di tre missili Kh-101 russi sul territorio del blocco, rafforzando la sorveglianza aerea sul fianco orientale.

Il Segretario generale della NATO ha annunciato ufficialmente l'invio di un velivolo del sistema di allerta e controllo aereo, noto come AWACS, in Polonia. Questa decisione strategica è stata confermata il 23 novembre 2026 da Pawel Zalewski, viceministro della Difesa polacco, durante una riunione dell'alleanza tenutasi a Bruxelles. La mossa rappresenta la risposta immediata del blocco transatlantico a una grave violazione dello spazio aereo del paese europeo, verificatasi tre giorni prima.

Disponibilità AWACS per la difesa polacca

L'installazione di questa piattaforma di sorveglianza aerea avverrà su richiesta diretta delle autorità di Varsavia per garantire una maggiore copertura del territorio nazionale. Pawel Zalewski ha dichiarato esplicitamente ai giornalisti presenti che l'unità sarà messa a disposizione immediata delle forze armate polacche per monitorare le attività nella regione. Il viceministro ha sottolineato che si tratta di una soluzione di difesa estremamente efficace e moderna.

Also read Missili Russi Kh-101 nello Spazio Aereo Polacco

Natura dei missili Kh-101 russi

La decisione del Comitato Militare della NATO segue l'individuazione di almeno tre oggetti caduti nella notte tra giovedì e venerdì nella zona di Rudnik e Sanem, vicino al confine con l'Ucraina. I pubblici ministeri polacchi hanno confermato che gli ordigni sono missili a crociera russi di tipo Kh-101. Questi missili sono stati lanciati nel corso delle operazioni militari in corso nel vicino stato ucraino ma sono atterrati erroneamente nel territorio sovrano polacco.

Ruolo storico delle cupole radar

Il sistema AWACS è un asset fondamentale per la sicurezza collettiva dell'Atlantico nord, riconoscibile per le sue distintive cupole radar larghe nove metri montate sulla fusoliera. Dal 1982, questi aerei fungono da occhi nel cielo per l'alleanza, fornendo una panoramica completa dello spazio aereo e dei movimenti delle truppe. La loro presenza garantisce una consapevolezza operativa che nessun satellite o radar a terra potrebbe assicurare da sola in tempo reale.

Advertisement

Base di Geilenkirchen e sorveglianza

La flotta operativa di questi velivoli è basata presso la base aerea di Geilenkirchen in Germania, una struttura che ha svolto un ruolo cruciale sin dall'inizio del conflitto su vasta scala. Dall'invasione russa dell'Ucraina nel 2022, questi aerei hanno intensificato le missioni di sorveglianza lungo il fianco orientale della NATO per scoraggiare eventuali escalation. Il loro impiego in Polonia testimonia la volontà di rafforzare la deterrenza in un momento di tensione geopolitica senza precedenti.

Conseguenze operative immediate

In caso di conflitto attivo, il velivolo AWACS sarà in grado di fornire un quadro radar comune e integrato per tutti i caccia, le navi e i centri di controllo alleati. Questa integrazione permetterà di dirigere con precisione i jet da combattimento della NATO verso i loro obiettivi e di coordinare le difese aeree in modo unitario. L'obiettivo finale è permettere all'Alleanza di rispondere meglio a questo tipo di minaccia immediata e asimmetrica che mette a rischio la stabilità dell'Europa orientale.