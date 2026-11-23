I servizi di intelligence NATO confermano che la Russia pianifica il lancio orbitale di Sputnik-S entro la fine del 2024, una minaccia per le infrastrutture spaziali occidentali.

I servizi di intelligence dei paesi membri della NATO hanno raggiunto una conclusione condivisa regarding la minaccia spaziale, confermando che la Russia intende lanciare un satellite armato con un'arma nucleare entro la fine dell'anno corrente. Questa valutazione strategica è emersa ufficialmente nel corso della giornata di lunedì, 23 novembre, come riportato da un consorzio di importanti testate giornalistiche tedesche tra cui NDR, WDR e il Süddeutsche Zeitung, evidenziando un'escalation significativa nella dottrina militare russa.

Dettagli tecnici e posizionamento orbitale

L'aggettivo chiave del rapporto è il nome del veicolo spaziale in questione, identificato come Sputnik-S. I dati raccolti dai servizi occidentali indicano che questa piattaforma è stata assemblata diversi anni fa, suggerendo un lungo periodo di preparazione e sviluppo tecnologico non visibile al pubblico. La struttura fisica del satellite non è attualmente in orbita, ma risulta essere stata stazionata nella regione di Mosca, pronta per il razzo vettore che la porterà nello spazio esterno.

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Questo dettaglio geografico è cruciale per comprendere i tempi tecnici del lancio. La vicinanza al centro di comando russo e alle infrastrutture di lancio esistenti potrebbe accelerare la cronologia prevista. L'intelligence italiana e tedesca, in particolare attraverso il BND, ha incrociato queste informazioni con quelle di altri alleati occidentali, consolidando la certezza della preparazione del dispositivo.

Cooperazione delle intelligence occidentali

La base di questa decisione non è isolata, ma frutto di un'intensa cooperazione tra i servizi segreti dei membri della NATO. In particolare, il BND tedesco e le forze armate tedesche hanno partecipato attivamente allo scambio di informazioni riservate con i partner occidentali. Questo flusso di dati ha permesso di tracciare un quadro completo della capacità operativa russa in ambito spaziale, smentendo eventuali dubbi sulla prontezza del sistema.

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Nonostante la solidità delle prove raccolte, le richieste di commento immediate rivolte alle istituzioni chiave sono rimaste senza risposta ufficiale nell'immediato. Né l'ambasciata russa in Germania, né il BND tedesco, né il quartier generale della NATO a Bruxelles hanno fornito dichiarazioni pubbliche ufficiali nei primi momenti successivi alla pubblicazione delle notizie dai media tedeschi.

Contesto storico e smentite russe

La notizia di lunedì si inserisce in un contesto di tensioni già alte, dove la Russia aveva precedentemente negato lo sviluppo di tali armi. Nello specifico, durante l'anno 2024, le autorità russe hanno smentito le affermazioni di funzionari statunitensi, le quali sostenevano che Mosca stesse lavorando a un ordigno capace di distruggere i satelliti nemici tramite detonazioni nucleari nello spazio vuoto.

Queste smentite contrastano fortemente con le valutazioni attuali della NATO. Gli stessi funzionari statunitensi avevano precedentemente allertato l'opinione pubblica internazionale sul fatto che la Russia stia sviluppando da anni un'arma nucleare specifica con lo scopo di neutralizzare intere reti satellitari. La capacità teorica di tale arma è stata descritta come in grado di colpire obiettivi strategici su vasta scala, rappresentando una rottura degli equilibri spaziali stabiliti negli decenni precedenti.

Impatto strategico su Starlink e Ucraina

La minaccia concreta di Sputnik-S non è astratta, ma legata a obiettivi militari specifici sul campo di battaglia. Tra le reti satellitari citate come potenziali bersagli vi è il sistema Internet Starlink, sviluppato dalla compagnia SpaceX. Questa infrastruttura ha svolto un ruolo vitale per le truppe ucraine, garantendo comunicazioni sicure e resistenti anche nelle zone di conflitto più attive e sotto attacco.

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Se la Russia procedesse al lancio e all'attivazione di Sputnik-S, l'obiettivo dichiarato sarebbe quello di cancellare questa rete di supporto logistico e tattico. L'impatto sarebbe immediato sulla capacità di comando e controllo delle forze ucraine, costringendo gli alleati occidentali a ricalibrare rapidamente i propri supporti tecnologici. La presenza di un'arma nucleare orbitale crea uno scenario di deterrenza completamente nuovo, alterando la percezione del rischio di escalation nucleare in contesti regionali.