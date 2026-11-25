La procuratrice federale belga annuncia che la stagista canadese della NATO, accusata di spionaggio per conto della Cina, sarà sottoposta a monitoraggio elettronico in attesa del processo. Le autorità valutano un eventuale ricorso.

La procura federale belga ha comunicato che una stagista canadese impiegata presso il quartier generale militare della NATO a Mon, arrestata a luglio con accuse di spionaggio, sarà posta sotto sorveglianza elettronica. Questa decisione, resa pubblica il 25 novembre 2023 da una portavoce dell'ufficio del procuratore federale, si basa su una recente valutazione del tribunale competente per la regione.

NATO e Cina la vicenda di Claire Z

Fonti dell'indagine, che hanno condiviso dettagli con Reuters, identificano la donna come Claire Z, un individuo sulla trentina di origine cinese. Gli investigatori ritengono che le sue attività sospette siano collegate al servizio di intelligence cinese, sebbene le autorità nazionali abbiano formalmente preferito non menzionare esplicitamente Pechino negli atti ufficiali. La Procura sta attualmente esaminando la possibilità di presentare un ricorso contro questa decisione, pur rifiutando di fornire motivazioni specifiche al momento.

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SHAPE allerta e integrità delle missioni

Il Quartier Generale Supremo delle Potenze Alleate in Europa (SHAPE) ha inizialmente allertato i servizi di intelligence belgi dopo che il personale ha osservato comportamenti preoccupanti durante il lavoro. Un portavoce della NATO ha precedentemente dichiarato che non vi sono indicatori che questo caso abbia compromesso la prontezza operativa, la struttura di comando o le missioni in corso dell'Alleanza Atlantica.

Indagine e possibili implicazioni internazionali

Le indagini sono condotte con grande riservatezza per evitare di compromettere le operazioni di sicurezza nazionale o alleata. La mancata collaborazione della sospettata, che non ha risposto ai messaggi inviati ai suoi presunti account sui social media, e il silenzio del suo legale, che non ha fornito commenti immediati, accentuano il clima di incertezza procedurale. Il monitoraggio elettronico rappresenta una misura cautelare che garantisce la presenza della indagata senza detenzione preventiva immediata.

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Procedura legale e futuro del caso

La decisione di non applicare la custodia cautelare in carcere riflette un approccio giudiziario che valuta il rischio di fuga o di inquinamento delle prove come gestibili attraverso tecnologie di tracciamento. La mancanza di identificazione ufficiale del paese terzo da parte delle autorità belge lascia aperta la questione delle implicazioni diplomatiche, pur mantenendo il focus sulla responsabilità penale individuale dell'imputata.

Impatto sulla reputazione e sicurezza delle basi

Questo episodio evidenzia le sfide complesse nella sicurezza delle strutture militari multilaterali situate sul territorio belga. La presenza di personale internazionale in ruoli sensibili richiede protocolli di verifica rigorosi per prevenire intrusioni indesiderate. Il caso rimarrà sotto osservazione stretta mentre le autorità preparano il materiale probatorio necessario per la fase successiva del processo penale.