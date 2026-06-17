NATO: tagli USA agli impegni militari, alleati aumentano contributi per colmare le lacune

Il segretario generale della NATO Mark Rutte ha dichiarato che gli alleati stanno compensando i tagli statunitensi agli impegni militari per le forze di crisi, mentre emergono i dettagli delle riduzioni americane su aerei, droni e navi, in vista del vertice di Ankara.

Il segretario generale della NATO Mark Rutte ha tenuto una conferenza stampa a Bruxelles in vista della riunione dei ministri della Difesa dell'Alleanza, prevista per il 18 giugno 2026.

Rutte ha dichiarato che altri membri della NATO hanno aumentato i propri contributi alle forze di crisi per colmare le lacune createsi a seguito dei tagli annunciati dagli Stati Uniti ai propri impegni militari. La decisione statunitense, comunicata agli alleati lo scorso mese, prevede una riduzione del pool di capacità militari nazionali messe a disposizione dell'alleanza transatlantica in caso di crisi, sollevando timori alla vigilia del vertice NATO di Ankara (7-8 luglio).

Secondo Rutte, pur esistendo aree che richiedono ulteriori sforzi, il quadro complessivo appare positivo. Tuttavia, non sono stati forniti dettagli specifici sulle nuove contribuzioni盟友. Il generale statunitense Alexus Grynkewich, comandante supremo della NATO e capo delle forze USA in Europa, ha esortato Canada e alleati europei a incrementare rapidamente il numero di velivoli e navi destinati ai piani di difesa collettivi.

Sebbene Washington non abbia divulgato ufficialmente i dati, una fonte militare ha condiviso con Reuters le cifre delle riduzioni: i caccia F-15/F-15E scenderanno da una base precedente a 99 unità (-33%), i droni MQ-4/MQ-9 Reaper si dimezzeranno a 12, gli aerei rifornitori KC-135/KC-46 passeranno da 79 a 63, i bombardieri strategici e le portaerei assegnate si ridurranno da due a uno per categoria. Anche i pattugliatori marittimi caleranno da 26 a 15, i cacciatorpediniere da 17 a 9, e l'unico sottomarino con missili da crociera sarà rimosso dagli impegni.

Questi tagli avvengono in un contesto di tensioni senza precedenti per l'Alleanza, con diversi governi europei preoccupati che il presidente Donald Trump possa concretizzare le sue ripetute minacce di ritiro unilaterale degli Stati Uniti dalla NATO. La riunione dei ministri della Difesa è chiamata quindi a definire una risposta collettiva, bilanciando le carenze create dalle riduzioni americane con l'aumento degli sforzi da parte di altri membri, mantenendo la coesione strategica in un momento critico per la sicurezza europea





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